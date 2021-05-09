Украинка едва не лишилась ног, на скорости влетев в платформу аттракциона

В парке аттракционов в Краматорске из-за халатности оператора чуть не погибла девушка. Видео © TikTok / xs_rusya

В парке аттракционов "Юбилейный" в Краматорске произошёл несчастный случай. Из-за халатности оператора одна из отдыхающих на аттракционе "Игла", высота которого составляет 30 метров, чуть не лишилась ног и получила сильные ушибы. Об этом сообщает телеграм-канал "Краматорск 24".

"8 мая в 19:00 в парке "Юбилейный" произошёл несчастный случай из-за халатности оператора, который работает уже второй день. Он забыл убрать металлические ступени под аттракционом. После этого прецедента продолжили катать людей", — сказано в сообщении.

Как позднее пояснили в администрации "Юбилейного", ЧП произошло на аттракционе, принадлежащем частному предпринимателю, который арендует площадку на территории парка. При этом там отметили, что требования по безопасности одинаковы как для коммунальных, так и для частных аттракционов. В частности, в случае какой-либо поломки аттракцион должен быть немедленно остановлен.

"После того как полиция провела расследование, никаких требований об остановке данного аттракциона не последовало. Родители пострадавшей частному предпринимателю претензий не предъявили", — добавили в администрации парка.

В то же время директор городских парков Виктор Маринин заявил, что в ходе эксплуатации аттракциона были допущены грубые нарушения техники безопасности. По его словам, оператор "Иглы" в день происшествия вышел на подмену постоянному сотруднику и "допустил оплошность".

"В данном случае, к сожалению, сработал так называемый человеческий фактор. Со всеми операторами аттракционов будет проведена дополнительная работа. Приношу свои извинения в связи с этим неприятным инцидентом", — сказал Маринин.

Как позднее сообщили в полиции Краматорска, в настоящее время по факту ЧП в "Юбилейном" ведётся разбирательство. Был ли инцидент случайностью или же результатом халатности работника парка, будет установлено в рамках открытого уголовного производства по статье о нарушении требований законодательства по охране труда, указали в пресс-службе МВД.

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