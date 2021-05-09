Дети со всей России ко Дню Победы исполнили песню "Аист на крыше" и растрогали пользователей Сети. Видео © VK / bpcontest

Дети из разных городов России исполнили песню "Аист на крыше" во имя сохранения памяти о воинах-героях Великой Отечественной войны. Как сообщают организаторы конкурса "Большая перемена", композиция от юных участников стала своеобразным манифестом против войны.

"Манифест нового поколения против войны, жестокости, агрессии, насилия во имя сохранения памяти о наших героях, ветеранах, подаривших нам мирное небо над головой. Манифест за мир, дружбу и любовь. Он так и называется — "Мир на земле", — отметили представители акции.

В клипе ребята поют патриотичную песню, выступая на фоне известных достопримечательностей и военных памятников в своих городах — от Москвы и Санкт-Петербурга до Волгограда и других регионов. Также в видеоролике демонстрируются архивные снимки с воинами-героями ВОВ.

В комментариях под видеороликом пользователи Сети оставляют массу трогательных и восторженных отзывов о песне детей. "Получилась очень эмоциональная акция, мурашки по коже", "До слёз", "С таким патриотически настроенным поколением детей мы будем уверены в прекрасном мирном будущем", "Браво! Молодцы", — пишут восторженные комментаторы.

Ранее россиян призвали 9 Мая поучаствовать в акции "Свет Победы". Флешмоб состоится в 21:50, за десять минут до праздничного салюта. Для участия нужно включить фонарик на своём телефоне и выглянуть в окно.

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