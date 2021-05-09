Выживших после коронавируса в Индии добивает "чёрная плесень"
В стране зафиксирована новая опасная вспышка грибковой инфекции. Её жертвами становятся те, кто с трудом справился с тяжёлым ковидом. Пациенты после ИВЛ — в первой группе риска.
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В Индии на фоне сложной ситуации с коронавирусом зафиксировали вспышку редкой грибковой инфекции, называемой "чёрная плесень". Как сообщает India Times, чаще всего недуг диагностируют у пациентов, перенёсших ковид, особенно в тяжёлой форме. По словам члена правительственной организации NITI Aayog доктора Пола, шансы на заражение грибком возрастают при помещении больного на искусственную вентиляцию лёгких.
Хуже всего ситуация складывается в индийском штате Гуджарат, где на данный момент зарегистрировано более ста случаев мукоромикоза — именно так по-научному называется то, что местные окрестили "нашествием "чёрной плесени". Кроме того, сотни случаев заражения грибком выявлены в соседнем штате Махараштра, где восемь вылечившихся от коронавируса ослепли на один глаз из-за заражения опасным грибком. Но чаще всего инфекция поражает именно носовые пазухи или лёгкие после вдыхания спор возбудителя.
Как уже сообщал Лайф, с середины апреля Индию буквально накрыл "коронавирусный шторм". В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах.
7 мая страна установила 11-й ковидный антирекорд за месяц — за сутки в Индии зарегистрировали 414 188 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно последним данным индийского Минздрава, выздоровело более 17,2 миллиона человек, умерло от коронавируса и сопутствующих заболеваний 230 тысяч человек.
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