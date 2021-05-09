"Искоренять зло подчистую": Политолог оценил слова Путина о "недобитых карателях"
По его словам, если в прошлом к фашистам, сложившим оружие, проявили милосердие, то сейчас никакого добродушия ждать не стоит.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В наше время мы видим, как в Киеве проходит марш, посвящённый годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны, а половина добровольческих батальонов ходят в наколках с фашистскими крестами. И именно о таких людях и говорил президент России Владимир Путин, когда высказывался о недобитых карателях. Такое мнение Лайфу высказал политолог Олег Матвейчев.
"Сегодня мы видим, как СС "Галичина" ходит по Киеву, а половина всяких добробатов украинских ходят в наколках с фашистскими крестами. Поэтому кем же ещё назвать всех этих людей, как не недобитыми карателями, бандеровцами, их потомками или их идейными наследниками", — сказал профессор Финансового университета.
Матвейчев назвал их ошмётками фашизма, которые закончат также бесславно. Если после окончания Великой Отечественной войны Советский Союз благородно отпустил тех, кто сам сложил оружие, а после развала СССР они посмеялись над этим решением, вновь дав о себе знать, то сейчас никакого благородства по отношению к ним не будет, добавил политолог.
"И теперь искоренять всё это зло подчистую. Искоренять — это не значит, что какое-то физическое должно быть устранение. Чётко удостовериться в том, что никакое прочее и идейное наследие "не прорастёт". Нам нужно довести ситуацию до такого, чтобы мы чётко понимали, что нераскаявшихся людей не осталось", — добавил собеседник.
Политолог пообещал людям, о которых говорил глава государства, суд не хуже Нюрнбергского процесса. С учётом современных возможностей по отслеживанию их деятельности.
Ранее Лайф приводил полную речь Владимира Путина, который поздравил россиян с Днём Победы во время парада на Красной площади. Глава государства отметил, что этот праздник был, есть и будет для России священным.
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