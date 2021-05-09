Министр здравоохранения Омской области Мураховский пропал в лесу во время охоты

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал в лесу Большеуковского района во время охоты. Об этом Лайфу сообщил источник.

По данным УМВД РФ по региону, 49-летний житель Омска 8 мая уехал на квадроцикле с охотобазы из деревни Поспелово и не вернулся. Около суток его искали знакомые, однако безуспешно, после чего обратились в полицию. Имя пропавшего в ведомстве не называют.

К данному моменту правоохранители обнаружили квадроцикл, в поисковой операции участвуют сотрудники Росгвардии, МЧС и полиции, всего задействовано около 65 человек. Также используются беспилотники и вертолёты.

По данным Лайфа, пропавшим является Александр Мураховский, с ноября прошлого года возглавляющий областной Минздрав. Он отправился на охоту в компании, однако на квадроцикле передвигался один. Когда транспорт застрял, мужчина пошёл пешком. В дальнейшем его рация теряла связь, и в какой-то момент сигнал окончательно пропал. Опасность заключается в том, что в районе исчезновения Мураховского видели двух медведей. Существует вероятность несчастного случая.

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