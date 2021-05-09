Министр здравоохранения Омской области Мураховский пропал в лесу во время охоты
В районе исчезновения министра были замечены медведи. В поисковой операции участвует около 65 человек, включая сотрудников Росгвардии, МЧС и полиции.
Александр Мураховский. Фото © Минздрав Омской области
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал в лесу Большеуковского района во время охоты. Об этом Лайфу сообщил источник.
По данным УМВД РФ по региону, 49-летний житель Омска 8 мая уехал на квадроцикле с охотобазы из деревни Поспелово и не вернулся. Около суток его искали знакомые, однако безуспешно, после чего обратились в полицию. Имя пропавшего в ведомстве не называют.
К данному моменту правоохранители обнаружили квадроцикл, в поисковой операции участвуют сотрудники Росгвардии, МЧС и полиции, всего задействовано около 65 человек. Также используются беспилотники и вертолёты.
По данным Лайфа, пропавшим является Александр Мураховский, с ноября прошлого года возглавляющий областной Минздрав. Он отправился на охоту в компании, однако на квадроцикле передвигался один. Когда транспорт застрял, мужчина пошёл пешком. В дальнейшем его рация теряла связь, и в какой-то момент сигнал окончательно пропал. Опасность заключается в том, что в районе исчезновения Мураховского видели двух медведей. Существует вероятность несчастного случая.
Ранее Лайф рассказывал, что на Камчатке пропал вертолёт Ми-2, который вылетел из города Елизово и не вышел на связь в указанное время от озера Котельное. Позднее спасатели обнаружили обгоревшие обломки винтокрылой машины, а также тела двух человек.
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