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Министр здравоохранения Омской области Мураховский пропал в лесу во время охоты

В районе исчезновения министра были замечены медведи. В поисковой операции участвует около 65 человек, включая сотрудников Росгвардии, МЧС и полиции.

9 мая 2021, 13:50
<p>Александр Мураховский. Фото © <a href="http://omskportal.ru/novost?id=/main/2020/11/17/05" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минздрав Омской области</a></p>

Александр Мураховский. Фото © Минздрав Омской области

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал в лесу Большеуковского района во время охоты. Об этом Лайфу сообщил источник.

По данным УМВД РФ по региону, 49-летний житель Омска 8 мая уехал на квадроцикле с охотобазы из деревни Поспелово и не вернулся. Около суток его искали знакомые, однако безуспешно, после чего обратились в полицию. Имя пропавшего в ведомстве не называют.

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К данному моменту правоохранители обнаружили квадроцикл, в поисковой операции участвуют сотрудники Росгвардии, МЧС и полиции, всего задействовано около 65 человек. Также используются беспилотники и вертолёты.

По данным Лайфа, пропавшим является Александр Мураховский, с ноября прошлого года возглавляющий областной Минздрав. Он отправился на охоту в компании, однако на квадроцикле передвигался один. Когда транспорт застрял, мужчина пошёл пешком. В дальнейшем его рация теряла связь, и в какой-то момент сигнал окончательно пропал. Опасность заключается в том, что в районе исчезновения Мураховского видели двух медведей. Существует вероятность несчастного случая.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Камчатке пропал вертолёт Ми-2, который вылетел из города Елизово и не вышел на связь в указанное время от озера Котельное. Позднее спасатели обнаружили обгоревшие обломки винтокрылой машины, а также тела двух человек.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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