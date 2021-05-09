Собчак усомнилась в необходимости парада на 9 Мая и нарвалась на критику в соцсетях

Телеведущая Ксения Собчак порассуждала о способе празднования Дня Победы в России и усомнилась в необходимости проведения парада, предложив несколько альтернативных вариантов.

"Для меня, как и для всей страны, 9 Мая — очень важная дата, но способ её празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия. Какое бы мощное и смертоносное оно ни было", — написала звезда в "Инстаграме".

В качестве примера она привела израильскую традицию отмечания в апреле Дня катастрофы, являющегося траурным мероприятием в память о евреях, погибших во время Второй мировой войны. В десять часов утра по стране звучит сирена, и все города буквально останавливаются.

"Дороги встают, затихают улицы, тормозят поезда. Люди выходят на улицу и две минуты молча стоят. Это — дань памяти и скорби. Не знаю, может, чем-то подобным заменить парад, у меня нет решения. Но по эмоциям мне хотелось бы именно такого тихого молчания — в честь всех погибших и павших в этой жуткой войне", — добавила Собчак.

Многие не согласились с её мыслями, включая коллегу Максима Галкина. Он отметил, что 9 Мая является праздником и счастливым днём освобождения от мрака фашизма.

"Для меня — внука, сына и брата офицеров — Парад Победы — это самое важное и духоподъёмное для Русской армии. Это традиция, это преемственность. Это не демонстрация оружия, это готовность быть достойными сынами своих славных предков", — заметил Галкин.

Одна из подписчиц напомнила Собчак, что День памяти и скорби по погибшим в годы войны в России есть и отмечается 22 июня, а 9 Мая является праздником, напоминающим об окончании войны.

Кроме того, перед парадом традиционно объявляется минута молчания в память о героях войны, не дошедших до наших дней, заметили комментаторы.

Парад на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся утром 9 мая. Зрители увидели военную технику, авиацию, а также услышали исполнение песни "Победа остаётся молодой" сводным оркестром.

Ксения Собчак начинала свою карьеру в качестве ведущей скандального шоу "Дом-2", но сегодня все знают её как остроумного публициста и интервьюера. Сейчас она ведёт свой блог в "Инстаграме" и на "Ютубе". Более подробную биографию телеведущей читайте на сайте uznayvse.ru.

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