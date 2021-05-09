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"Циничная скотина": Политолог указал на безразличие Зеленского к памяти деда — героя ВОВ

Ранее портрет родственника Зеленского в укор его внуку в "Бессмертном полку" в Донбассе пронесла общественница.

9 мая 2021, 14:39
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP

Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько прокомментировал появление портрета деда президента Украины Владимира Зеленского на донецком шествии "Бессмертного полка". По мнению собеседника Лайфа, этот инцидент в очередной раз отражает разницу между Донбассом и остальной Украиной.

"Часто на Украине говорят, что люди в Донбассе просто сепаратисты, не любят Украину, презирают всё украинское, украинский язык. На самом деле разница в ценностях, как раз таки этот ход "Бессмертного полка" с портретом деда Зеленского показывает, что разница не только географическая, не временная — разница в ценностях, в ориентации на разные мировоззрения", — отметил специалист.

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Также Безпалько считает, что подобным жестом жители Донецка выражают свою позицию по отношению к политике президента Украины, который допускает проведение "нацистского шабаша" в центре Киева. По словам политолога, у Зеленского изначально во главе всех ценностей стояли деньги. Поэтому с таким президентом можно не ждать каких-то хороших изменений в стране.

"Зеленский — это циничная скотина, для которого главным, очевидно, всегда были деньги, слава, шоу. Ему плевать было на своего деда как тогда, так и сейчас. Так что я не думаю, что он предал память своего деда. Я думаю, что он к ней всегда был абсолютно равнодушен", — подытожил политолог.

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Ранее Лайф рассказывал, что украинская общественница Татьяна Монтян во время шествия "Бессмертного полка" в Донецке пронесла портрет дедушки президента Незалежной Владимира Зеленского. Она заявила, что героический родственник украинского политика достоин быть в строю фронтовиков, которые сражались с фашизмом.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Татьяна Терехова
Татьяна Терехова

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