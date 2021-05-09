"Циничная скотина": Политолог указал на безразличие Зеленского к памяти деда — героя ВОВ

Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько прокомментировал появление портрета деда президента Украины Владимира Зеленского на донецком шествии "Бессмертного полка". По мнению собеседника Лайфа, этот инцидент в очередной раз отражает разницу между Донбассом и остальной Украиной.

"Часто на Украине говорят, что люди в Донбассе просто сепаратисты, не любят Украину, презирают всё украинское, украинский язык. На самом деле разница в ценностях, как раз таки этот ход "Бессмертного полка" с портретом деда Зеленского показывает, что разница не только географическая, не временная — разница в ценностях, в ориентации на разные мировоззрения", — отметил специалист.

Также Безпалько считает, что подобным жестом жители Донецка выражают свою позицию по отношению к политике президента Украины, который допускает проведение "нацистского шабаша" в центре Киева. По словам политолога, у Зеленского изначально во главе всех ценностей стояли деньги. Поэтому с таким президентом можно не ждать каких-то хороших изменений в стране.

"Зеленский — это циничная скотина, для которого главным, очевидно, всегда были деньги, слава, шоу. Ему плевать было на своего деда как тогда, так и сейчас. Так что я не думаю, что он предал память своего деда. Я думаю, что он к ней всегда был абсолютно равнодушен", — подытожил политолог.

Ранее Лайф рассказывал, что украинская общественница Татьяна Монтян во время шествия "Бессмертного полка" в Донецке пронесла портрет дедушки президента Незалежной Владимира Зеленского. Она заявила, что героический родственник украинского политика достоин быть в строю фронтовиков, которые сражались с фашизмом.

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