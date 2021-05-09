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Российские школьники исполнили вальс в честь 76-й годовщины Великой Победы

В акции, приуроченной к 9 Мая, приняли участие ученики как старших, так и младших классов.

9 мая 2021, 15:01

Скриншот © LIFE

Школьники станцевали вальс ко Дню Победы. Видео © LIFE

Школьники по всей России приняли участие в акции "Вальс Победы", которая приурочена к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Учащиеся всех возрастов, младших и старших классов исполнили танец в память о подвиге советского народа. Некоторые ученики примерили на себя военную форму и платья времён Великой Отечественной войны, чтобы в большей степени передать атмосферу праздника и ликования, которой ознаменовалась Победа в 1945 году.

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Ранее Лайф рассказывал, что дети со всей России ко Дню Победы исполнили песню "Аист на крыше" и растрогали пользователей Сети. Композиция из уст школьников звучит на фоне известных достопримечательностей и военных памятников.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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