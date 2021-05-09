Российские школьники исполнили вальс в честь 76-й годовщины Великой Победы

Школьники по всей России приняли участие в акции "Вальс Победы", которая приурочена к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Учащиеся всех возрастов, младших и старших классов исполнили танец в память о подвиге советского народа. Некоторые ученики примерили на себя военную форму и платья времён Великой Отечественной войны, чтобы в большей степени передать атмосферу праздника и ликования, которой ознаменовалась Победа в 1945 году.