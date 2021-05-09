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"Всё было начищено — обычная военная история": Дочь маршала Конева рассказала о сборах отца на парады

Она заметила, что парадный костюм был готов накануне торжественных мероприятий, а вот сапоги со шпорами не использовались с 1945 года.

9 мая 2021, 14:58

Дочь маршала Конева рассказала о самых шикарных подарках для детей после войны и сборах отца на парады. Видео © LIFE

Дочь маршала Ивана Конева Наталия Конева рассказала о том, как семья собирала отца на послевоенные Парады Победы, и назвала самый шикарный подарок для детей в то время.

"Детских воспоминаний у меня почти нет, потому что папа после войны оказался во Львове, который он, кстати говоря, освобождал в июле 1944 года. Львов я не помню, но я знаю, что папа в этот день на какие-то торжества ходил, и для меня это радостный день, потому что он мог принести какие-то сладости. А тогда после войны для детей это был самый шикарный подарок", — сказала Наталия Ивановна в эфире Лайфа.

Подобные презенты маршал привозил и из Москвы, куда летал в командировки, заметила дочь Конева.

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"Первый Парад Победы, который я хорошо помню: я уже вполне школьница, вполне сознательный человек, мы собираем папу на парад, ещё накануне всё было начищено, это обычная военная история. Пуговицы, пряжки, ремни, которые надо привести в порядок", — добавила она.

Наталия Конева также объяснила, что сапоги со шпорами на парадах уже не носили, их надевали в 1945 году, чтобы шаг был особенно торжественным. Именно ту пару обуви она хранит до сих пор и время от времени отдаёт на выставку.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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