Минкульт Татарстана поздравил с Днём Победы снимком с выступления комедийной актрисы перед войсками США
Пост уже удалили и опубликовали другой. На этот раз в ведомстве отдали предпочтение снимку с ветеранами республики.
Фото © Rare Historical Photos
Министерство культуры Татарстана опубликовало в "Инстаграме" поздравление с Днём Победы, однако для публикации была подобрана нелучшая фотография. Слова о подвиге дедов и прадедов сопроводили снимком с выступления комедийной актрисы Марты Рей перед солдатами 12-й воздушной армии США в пустыне Сахара в 1943 году. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.
Фото © Telegram / Mash Iptash
"Не забывайте подвиг наших дедов и прадедов! Цените то, что нас окружает! Берегите себя и своих близких! С великим праздником, друзья!" — говорилось в публикации.
"Немцы нашпиговали металлом": Правнучка Рокоссовского рассказала, как маршал боялся писать жене о серьёзном ранении
Однако позже пост удалили и опубликовали новый. На этот раз выбор пал на снимок, на котором запечатлены ветераны региона, а текст остался тем же.
Ранее Лайф рассказывал, что солист Rammstein показал клип на песню "Любимый город", снятый в Эрмитаже. Композиция, исполненная певцом на русском языке, звучит в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев".
Лента новостей
Выбор редакции
Лайф узнал подробности крушения легкомоторного самолёта в Татарстане
"Время всё расставит по местам": Министр культуры Белоруссии оценил недопуск страны на Евровидение
Художники арт-кластера "Таврида" создали мурал на трассе рядом с Севастополем в честь Дня Победы
Хэмилтон выиграл третий из четырёх этапов нынешнего сезона "Формулы-1"
Путин назначил Рябкова своим представителем в парламенте по вопросу денонсации Договора по открытому небу
Комментариев: 0