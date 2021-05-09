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Минкульт Татарстана поздравил с Днём Победы снимком с выступления комедийной актрисы перед войсками США

Пост уже удалили и опубликовали другой. На этот раз в ведомстве отдали предпочтение снимку с ветеранами республики.

9 мая 2021, 15:14

Фото © Rare Historical Photos

Министерство культуры Татарстана опубликовало в "Инстаграме" поздравление с Днём Победы, однако для публикации была подобрана нелучшая фотография. Слова о подвиге дедов и прадедов сопроводили снимком с выступления комедийной актрисы Марты Рей перед солдатами 12-й воздушной армии США в пустыне Сахара в 1943 году. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Фото © Telegram / Mash Iptash

Фото © Telegram / Mash Iptash

"Не забывайте подвиг наших дедов и прадедов! Цените то, что нас окружает! Берегите себя и своих близких! С великим праздником, друзья!" — говорилось в публикации.

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Однако позже пост удалили и опубликовали новый. На этот раз выбор пал на снимок, на котором запечатлены ветераны региона, а текст остался тем же.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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