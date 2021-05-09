Минкульт Татарстана поздравил с Днём Победы снимком с выступления комедийной актрисы перед войсками США

Министерство культуры Татарстана опубликовало в "Инстаграме" поздравление с Днём Победы, однако для публикации была подобрана нелучшая фотография. Слова о подвиге дедов и прадедов сопроводили снимком с выступления комедийной актрисы Марты Рей перед солдатами 12-й воздушной армии США в пустыне Сахара в 1943 году. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Фото © Telegram / Mash Iptash

"Не забывайте подвиг наших дедов и прадедов! Цените то, что нас окружает! Берегите себя и своих близких! С великим праздником, друзья!" — говорилось в публикации.

Однако позже пост удалили и опубликовали новый. На этот раз выбор пал на снимок, на котором запечатлены ветераны региона, а текст остался тем же.

Ранее Лайф рассказывал, что солист Rammstein показал клип на песню "Любимый город", снятый в Эрмитаже. Композиция, исполненная певцом на русском языке, звучит в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев".

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