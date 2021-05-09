"Вы спасли мне жизнь": Влад Топалов поблагодарил медиков после перенесённой операции

Российский певец Влад Топалов после перенесённой операции вышел в социальные сети. Он поздравил всех с Днём Победы, а также выразил особую благодарность медикам, которые, по его словам, оказывают ему особую заботу в послеоперационный период.

"Вы спасли мне жизнь": Топалов поблагодарил медиков после многочасовой операции. Видео © Instagram / vladtopalovofficial

"Всех с праздником Великой Победы! Спасибо медработникам, они вытаскивали бойцов и спасали тех, кто был на войне. Они были в тылу, о них мало говорят, но они сделали очень многое для этого великого дня", — сказал он.

Также Топалов отметил, что выражает отдельные слова благодарности медикам в клинике, которые с ним "возятся 24 часа в сутки".

"Медбратья, медсёстры каждый час по любому зову терпят меня, ухаживают за мной. Спасибо вам, вы спасли мне жизнь, я очень признателен. Вы все невероятные, очень ценю", — заявил экс-солист группы Smash.

Ранее супруга Влада Топалова Регина Тодоренко рассказала, как чуть не потеряла мужа на операционном столе. Операция проводилась гораздо дольше запланированного, но что стало её причиной, телеведущая не уточнила.

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