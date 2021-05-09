В США предупредили о возможности рекордного роста цен на топливо из-за кибератаки

Приостановка работы крупнейшей американской трубопроводной компании Colonial Pipeline после кибератаки может привести к рекордному за последние семь лет росту цен на топливо в США. Об этом сообщает Bloomberg.

Как уточняет агентство, ссылаясь на экспертов, если к началу лета Colonial Pipeline не восстановит поставки топлива на Восточное побережье Штатов, то стоимость бензина в стране может вырасти до самых высоких показателей за семь лет. По состоянию на вечер пятницы средняя стоимость галлона (3,785 л) бензина в США составляла $2,96, около 218 рублей, или 57 рублей за литр. Если работу трубопровода в ближайшее время восстановить не удастся, с началом летнего сезона стоимость может впервые с 2014 года превысить $3 за галлон.

Отмечается, что продавцы и поставщики нефтепродуктов уже подыскивают альтернативные пути поставок топлива. В частности, рассматривается вариант его транспортировки и хранения с использованием танкеров в Мексиканском заливе. Также в качестве альтернативы Colonial Pipeline может быть выбран трубопровод Plantation Pipeline, управляемый компанией Kinder Morgan. Однако его проводимость составляет всего 720 тысяч баррелей в сутки (б/с) по сравнению с более чем 3,4 млн б/с у Colonial Pipeline.

Ранее появилась информация, что кибератака на Colonial Pipeline, которая была осуществлена с применением вируса-вымогателя, может привести к перебоям поставок топлива в США. Компания обеспечивает потребность в топливе примерно 45% населения Восточного побережья Штатов. При это власти говорят о том, что работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить функционирование трубопровода с целью не допустить перебоев.

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