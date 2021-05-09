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"Гитлер был уничтожен в братской России": Кустурица поздравил с Днём Победы

По его мнению, сейчас "фашисты превращены в антифашистов", на этом фоне важно помнить об истории.

9 мая 2021, 21:58
<p>Эмир Кустурица. Фото © ТАСС / AP</p>

Эмир Кустурица. Фото © ТАСС / AP

Сербский режиссёр Эмир Кустурица поздравил россиян с Днём Победы, подчеркнув особую роль России в свержении нацистского режима. По его мнению, именно благодаря ей сейчас жива память о том, что "наша судьба — в антифашистской борьбе".

"К сожалению, мы живём во время, когда фашисты превращены в антифашистов, а нас, объективно являющихся антифашистами, очень часто называют другими именами. Благодаря друзьям из России и вообще Российской Федерации существует идея, что Вторая мировая война завершилась антифашистской борьбой", приводит ТАСС слова Кустурицы, обратившегося к жителям Белграда на площади Республики.

Эмир Кустурица привился российской вакциной от ковида "Спутник V"

Эмир Кустурица привился российской вакциной от ковида "Спутник V"

Он добавил, что "Гитлер был уничтожен в братской России", которая теперь не даёт забыть о необходимости борьбы с фашизмом. Кустурица поздравил сербов с Днём Победы, выразив надежду, что они "вместе с русскими братьями будут праздновать" эту дату и впредь.

Ранее Лайф рассказывал, что Эмира Кустурицу впечатлил главный храм Вооружённых сил России. Знаменитый кинодеятель стал вторым, кто оставил запись в книге почётных гостей религиозного учреждения.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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