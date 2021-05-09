"Реал" на последних секундах вырвал ничью в матче с "Севильей" в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Севильей" в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2, причём королевский клуб сумел отыграться лишь на последних секундах.

В составе гостей голы забили Фернандо (22-я минута) и Иван Ракитич (78-я, с пенальти). У "Реала" отличился Марко Асенсио (67-я минута) и на 94-й минуте игрок "Севильи" Диего Карлос отметился автоголом. Таким образом, поединок завершился результативной ничьей.

Отметим, что "Реал" не проигрывает в чемпионате Испании на протяжении 15 матчей. В последний раз команда потерпела поражение в национальном первенстве 30 января, тогда мадридцы на своём поле уступили "Леванте" (1:2).

В турнирной таблице "Севилья" занимает четвёртое место, набрав 71 очко, "Реал" с 75 очками идёт вторым. Первое место по-прежнему занимает "Атлетико" (77 очков), на третьей строчке располагается "Барселона" (75). В случае победы "Реал" мог догнать по очкам "Атлетико" и обойти его по дополнительным показателям. За три тура до конца чемпионата четыре вышеперечисленные команды сохраняют шансы на чемпионство. В следующем туре "Севилья" 12 мая примет "Валенсию", а "Реал" 13 мая в гостях сыграет с "Гранадой".

Ранее сообщалось, что мюнхенская "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии по футболу — в девятый раз подряд.

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