Сборная России по хоккею объявила расширенный состав для участия в Чешских играх

Тренерский штаб сборной России обнародовал расширенный состав из 31 хоккеиста для участия в заключительном этапе Евротура — Чешских играх. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Турнир пройдёт с 12 по 15 мая в Праге, Чехия. Согласно утверждённому графику, 12 мая российские хоккеисты сыграют со шведами, 13 мая — с финнами, а 15 мая — с чехами. Отметим, что сборная РФ досрочно выиграла общий зачёт Евротура в сезоне 2020/2021.

Так, в расширенный состав игроков вошли: вратари Иван Бочаров ("Динамо"), Александр Самонов (СКА) и Иван Федотов (ЦСКА), защитники Егор Яковлев ("Металлург"), Динар Хафизуллин (СКА), Григорий Дронов ("Металлург"), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Алексей Марченко ("Локомотив"), Михаил Науменков ("Салават Юлаев"), Дмитрий Юдин ("Ак Барс"), Даниил Пыленков ("Витязь") и Кирилл Кирсанов (СКА); нападающие Антон Слепышев (ЦСКА), Максим Шалунов (ЦСКА), Константин Окулов (ЦСКА), Кирилл Марченко (СКА), Антон Бурдасов (СКА), Илья Сафонов ("Ак Барс"), Иван Морозов (СКА), Денис Зернов ("Авангард"), Эмиль Галимов (СКА), Артём Швец-Роговой (СКА), Владислав Каменев (СКА), Евгений Тимкин (СКА), Павел Красковский ("Локомотив"), Василий Подколзин (СКА), Сергей Толчинский ("Авангард"), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Павел Карнаухов (ЦСКА) и Андрей Кузьменко (СКА).

Как сообщили в пресс-службе, часть хоккеистов прибудет в расположение сборной в Праге и 15 мая будет участвовать в заключительной игре турнира против команды Чехии. По завершении турнира будет объявлен окончательный состав игроков на чемпионат мира, который пройдёт с 21 мая по 6 июня в Риге. В заявку на мировое первенство могут войти 28 спортсменов.

Также в ФХР указали, что штаб сборной России поддерживает связь с игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге. Уточняется, что имена хоккеистов, которые присоединятся к команде, объявят после завершения выступления их клубов в регулярном чемпионате.

Ранее стало известно, в какой форме российская сборная выступит на ЧМ по хоккею. По решению Спортивного арбитражного суда наша команда не сможет выступать на турнире под национальным флагом.

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