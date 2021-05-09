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Пятикратный чемпион России по мотокроссу Роман Кох умер после падения на тренировке

У опытного 33-летнего спортсмена, участвовавшего в чемпионатах мира, остались жена и несовершеннолетний ребёнок.

9 мая 2021, 15:56
<p>Роман Кох. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-62639400_2891" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центр технических видов спорта Свердловской области</a></p>

Роман Кох. Фото © VK / Центр технических видов спорта Свердловской области

Пятикратный чемпион России по мотокроссу Роман Кох скончался после падения на тренировке. Об этом сообщили в Центре технических видов спорта (ЦТВС) Свердловской области.

Кох выступал в классе "мотоциклы с коляской". Во время очередной тренировки 33-летний спортсмен из Верхней Пышмы упал и получил травмы. Его госпитализировали, однако спасти жизнь гонщику не удалось.

"Невосполнимую утрату понёс мотоспорт и весь наш коллектив", — говорится в сообщении ЦТВС.

Роман Кох во время гонки. Фото © VK / Центр технических видов спорта Свердловской области

Роман Кох во время гонки. Фото © VK / Центр технических видов спорта Свердловской области

Известный радиоведущий "Европы Плюс" Рогачёв умер, получив травму на строительной базе

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У Коха остались супруга и несовершеннолетний ребёнок. За карьеру спортсмен пять раз становился чемпионом России и принимал участие в чемпионатах мира.

Ранее Лайф сообщал о смерти сооснователя обувной компании Vans Пола Ван Дорена. Представители Vans выразили соболезнования близким бизнесмена и заявили, что его будет очень не хватать.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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