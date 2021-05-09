Пятикратный чемпион России по мотокроссу Роман Кох умер после падения на тренировке
У опытного 33-летнего спортсмена, участвовавшего в чемпионатах мира, остались жена и несовершеннолетний ребёнок.
Роман Кох. Фото © VK / Центр технических видов спорта Свердловской области
Пятикратный чемпион России по мотокроссу Роман Кох скончался после падения на тренировке. Об этом сообщили в Центре технических видов спорта (ЦТВС) Свердловской области.
Кох выступал в классе "мотоциклы с коляской". Во время очередной тренировки 33-летний спортсмен из Верхней Пышмы упал и получил травмы. Его госпитализировали, однако спасти жизнь гонщику не удалось.
"Невосполнимую утрату понёс мотоспорт и весь наш коллектив", — говорится в сообщении ЦТВС.
Роман Кох во время гонки. Фото © VK / Центр технических видов спорта Свердловской области
У Коха остались супруга и несовершеннолетний ребёнок. За карьеру спортсмен пять раз становился чемпионом России и принимал участие в чемпионатах мира.
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