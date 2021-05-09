Пятикратный чемпион России по мотокроссу Роман Кох умер после падения на тренировке

Пятикратный чемпион России по мотокроссу Роман Кох скончался после падения на тренировке. Об этом сообщили в Центре технических видов спорта (ЦТВС) Свердловской области.

Кох выступал в классе "мотоциклы с коляской". Во время очередной тренировки 33-летний спортсмен из Верхней Пышмы упал и получил травмы. Его госпитализировали, однако спасти жизнь гонщику не удалось.

"Невосполнимую утрату понёс мотоспорт и весь наш коллектив", — говорится в сообщении ЦТВС.

Роман Кох во время гонки. Фото © VK / Центр технических видов спорта Свердловской области

У Коха остались супруга и несовершеннолетний ребёнок. За карьеру спортсмен пять раз становился чемпионом России и принимал участие в чемпионатах мира.

Ранее Лайф сообщал о смерти сооснователя обувной компании Vans Пола Ван Дорена. Представители Vans выразили соболезнования близким бизнесмена и заявили, что его будет очень не хватать.

Авторы