"Роскосмос" снял с 475-километровой высоты парады Победы в российских городах

"Роскосмос" опубликовал снимки военных парадов, приуроченных к 76-й годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, которые прошли сегодня в России. Фотографии получены с помощью российских спутников дистанционного зондирования Земли серии "Ресурс-П" и "Канопус-В". Об этом сообщается на официальном сайте и в соцсетях госкорпорации.

Парад Победы в Санкт-Петербурге. Фото © "Роскосмос"

Спутники "Ресурс-П" расположены на околокруговой солнечно-синхронной орбите со средней высотой 475 километров.

"Они предназначены для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли и передачи данных по радиоканалу на наземные пункты приёма информации", — отметили в "Роскосмосе".

Известно, что информация, получаемая со спутников данного типа, "может использоваться для обеспечения запросов государственных и коммерческих заказчиков", в целях развития международного сотрудничества РФ в области контроля и охраны окружающей среды и решения других актуальных задач дистанционного зондирования нашей планеты.

А спутники "Канопус-В" способны получать панхроматические и многозональные изображения поверхности Земли. Оперативная информация служит в интересах работы подразделений "Роскосмоса", МЧС России, Министерства природных ресурсов, Российской академии наук, а также других ведомств и коммерческих потребителей.

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