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Регион
Опубликовано 9 мая 2021, 18:33

Хэмилтон выиграл третий из четырёх этапов нынешнего сезона "Формулы-1"

Британец ещё сильнее упрочил лидерство в общем зачёте пилотов, оторвавшись от преследователя уже на 14 очков.

Хэмилтон выиграл третий из четырёх этапов нынешнего сезона "Формулы-1". Видео © Twitter / Formula 1

Действующий чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" продолжает доминировать и в новом сезоне. Он стал победителем Гран-при Испании, выиграв уже третий из четырёх прошедших этапов.

На трассе автодрома "Барселона-Каталунья" вторым к финишу пришёл его главный соперник — Макс Ферстаппен, для которого гонка стала 100-й в составе команды "Ред Булл". Замкнул тройку призёров ещё один пилот "Мерседеса", Валттери Боттас.

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Россиянина Никиту Мазепина из "Хааса" от последнего места в пелотоне не спас даже специальный шлем, приуроченный к празднованию Дня Победы.

Хэмилтон упрочил лидерство в общем зачёте пилотов, имея в активе 94 очка. Следом идёт Ферстаппен с 80 баллами, на третье место вышел Боттас (42), опередив Ландо Норриса из "Макларена" (41).

Следующая гонка состоится в Монако с 20 по 23 мая.

Напомним, Хэмилтон стал победителем первой гонки сезона в Бахрейне, на втором этапе в Эмилии-Романьи занял второе место, а на трассе в Португалии вновь доминировал.

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Льюис Хэмилтон. Фото © Twitter / Formula 1

Артур Лапсаков
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