Путин назначил Рябкова своим представителем в парламенте по вопросу денонсации Договора по открытому небу

"Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации Россией Договора по открытому небу, подписанного в Хельсинки 24 марта 1992 года", — говорится в документе.

Напомним, в начале этого года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру выхода из Договора по открытому небу. В ведомстве напомнили, что, после того как в ноябре 2020 года из договора вышел Вашингтон, баланс интересов других стран-участников был нарушен. Москва предложила американским партнёрам поддерживать жизнеспособность соглашения, однако внятного ответа от США так и не последовало.