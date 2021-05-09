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Путин назначил Рябкова своим представителем в парламенте по вопросу денонсации Договора по открытому небу

О запуске процедуры выхода России из договора МИД РФ заявил в начале текущего года.

9 мая 2021, 15:31
<p>Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ</p>

Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ

Президент России Владимир Путин назначил замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами парламента вопроса о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

"Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации Россией Договора по открытому небу, подписанного в Хельсинки 24 марта 1992 года", — говорится в документе.

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Напомним, в начале этого года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру выхода из Договора по открытому небу. В ведомстве напомнили, что, после того как в ноябре 2020 года из договора вышел Вашингтон, баланс интересов других стран-участников был нарушен. Москва предложила американским партнёрам поддерживать жизнеспособность соглашения, однако внятного ответа от США так и не последовало.

А 5 мая 2021 года правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу и постановило представить это предложение президенту РФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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