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Российские керлингистки уступили Швейцарии и взяли серебро на ЧМ

9 мая 2021, 21:40

В канадском Калгари женская сборная России по керлингу уступила команде Швейцарии со счётом 2:4. Таким образом наша команда получила серебро на чемпионате мира.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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