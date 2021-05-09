Синоптики предупредили жителей Подмосковья о ночных заморозках
В регионе сейчас действует жёлтый уровень погодной опасности.
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Синоптики предупредили жителей Московской области о предстоящих заморозках. В ночь на 10 мая температура может опуститься до двух градусов с отметкой минус. Кроме того, в данный момент в столичном регионе действует жёлтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и осадков.
Ранее Лайф писал, что пасмурная погода не помешала пролёту авиации на Параде Победы в Москве. Зрители смогли увидеть почти все типы воздушных судов, находящихся на вооружении ВКС России.
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