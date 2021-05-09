Синоптики предупредили жителей Подмосковья о ночных заморозках

Синоптики предупредили жителей Московской области о предстоящих заморозках. В ночь на 10 мая температура может опуститься до двух градусов с отметкой минус. Кроме того, в данный момент в столичном регионе действует жёлтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и осадков.