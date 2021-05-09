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Синоптики предупредили жителей Подмосковья о ночных заморозках

В регионе сейчас действует жёлтый уровень погодной опасности.

9 мая 2021, 21:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Синоптики предупредили жителей Московской области о предстоящих заморозках. В ночь на 10 мая температура может опуститься до двух градусов с отметкой минус. Кроме того, в данный момент в столичном регионе действует жёлтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и осадков.

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Ранее Лайф писал, что пасмурная погода не помешала пролёту авиации на Параде Победы в Москве. Зрители смогли увидеть почти все типы воздушных судов, находящихся на вооружении ВКС России.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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