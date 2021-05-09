Clubhouse выпустил Android-версию, но не для всех
Пока приложение будет работать в тестовом режиме, но вскоре его намерены запустить и в обычном.
Приложение Clubhouse. Фото © Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images
Социальная аудио-сеть Clubhouse выпустила официальное приложение для мобильной операционной системы Android, прежде была версия только для iOS. Как говорят разработчики, пока тестировать программу будут только в США, но в кратчайшие сроки обещают расширить и на другие страны.
"Сегодня мы рады поделиться, что Clubhouse для Android начнет развертывание в бета-версии немедленно. Мы начнем постепенно, с США сегодня, затем с других англоязычных страны, потом с остальным миром", – сообщается на сайте компании.
Там также говорится, что пока идёт бета-тест, компания будет собирать отзывы о проблемах, а также предложения от пользователей по добавлению новых функции.
Ранее стало известно, что Twitter сделал общедоступным свой аналог Clubhouse. В новом сервисе, как и в приложении-конкуренте, пользователи могут создавать виртуальные комнаты для голосового общения.
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