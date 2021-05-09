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Российские школьники украсили окна в честь Дня Победы

Праздничные надписи "Ура!", "Победа!", а также георгиевские ленты, красные звёзды и другая связанная с праздником атрибутика украсили многие дома.

9 мая 2021, 20:22

Российские школьники украсили окна домов в честь Дня Победы. Видео © VK / "Большая перемена"

Многие школьники активно приняли участие в акции от Российского движения школьников (РДШ) и всероссийского конкурса "Большая перемена" под названием "Окна Победы". Ученики тематически украсили окна своих домов в честь 9 Мая.

Некоторые подростки участвовали в акции не только дома, но и в своих школах. Также вместе с ребятами во флешмобе приняли участие их родители, педагоги, родственники и друзья. Праздничные надписи "Ура!", "Победа!", а также георгиевские ленты, красные звёзды и другая связанная с праздником атрибутика появились на окнах во многих регионах страны. Кроме того, дети размещали на окнах портреты своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну.

"Сказать спасибо в танце": В российских школах прошла акция "Вальс для победителей"

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Организаторы акции выпустили ролик, посвящённый данному мероприятию, на котором видно, что дети со всей России украшают окна в честь Дня Победы. Отмечается, что в целом во время акции появилось 271 273 "окна Победы" по всей стране.

Ранее дети из разных городов РФ исполнили песню "Аист на крыше" во имя сохранения памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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