Российские школьники украсили окна в честь Дня Победы

Некоторые подростки участвовали в акции не только дома, но и в своих школах. Также вместе с ребятами во флешмобе приняли участие их родители, педагоги, родственники и друзья. Праздничные надписи "Ура!", "Победа!", а также георгиевские ленты, красные звёзды и другая связанная с праздником атрибутика появились на окнах во многих регионах страны. Кроме того, дети размещали на окнах портреты своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну.