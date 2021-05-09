Российские школьники украсили окна в честь Дня Победы
Праздничные надписи "Ура!", "Победа!", а также георгиевские ленты, красные звёзды и другая связанная с праздником атрибутика украсили многие дома.
Российские школьники украсили окна домов в честь Дня Победы. Видео © VK / "Большая перемена"
Многие школьники активно приняли участие в акции от Российского движения школьников (РДШ) и всероссийского конкурса "Большая перемена" под названием "Окна Победы". Ученики тематически украсили окна своих домов в честь 9 Мая.
Некоторые подростки участвовали в акции не только дома, но и в своих школах. Также вместе с ребятами во флешмобе приняли участие их родители, педагоги, родственники и друзья. Праздничные надписи "Ура!", "Победа!", а также георгиевские ленты, красные звёзды и другая связанная с праздником атрибутика появились на окнах во многих регионах страны. Кроме того, дети размещали на окнах портреты своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну.
Организаторы акции выпустили ролик, посвящённый данному мероприятию, на котором видно, что дети со всей России украшают окна в честь Дня Победы. Отмечается, что в целом во время акции появилось 271 273 "окна Победы" по всей стране.
Ранее дети из разных городов РФ исполнили песню "Аист на крыше" во имя сохранения памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны.
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