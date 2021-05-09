В России в честь 9 Мая прошла акция "Свет Победы"

Во многих городах России вечером 9 мая прошла традиционная акция "Свет Победы". Флешмоб посвящён памяти ветеранов Великой Отечественной войны.

Россияне в разных уголках страны ровно в 21:50 потушили свет в своих домах, а вместо этого зажгли свечи и фонарики в окнах. Многие участвовали в акции целыми семьями, чтобы почтить память героев ВОВ.

На кадрах из соцсетей видно, что в акции участвуют даже маленькие дети, которые вместе с родителями зажигают фонарики и свечи в окнах своих квартир. Отметим также, что акция "Свет Победы" проходит именно в 21:50, поскольку ровно в 22:00 во многих городах России гремят салюты в честь Дня Великой Победы.

Ранее сообщалось, что в России и за рубежом в День Победы в рамках акции "Сад памяти" высадили 20 тысяч деревьев. А в Санкт-Петербурге 9 Мая впервые состоялась акция "Бессмертная флотилия", посвящённая 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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