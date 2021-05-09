В Петербурге впервые провели акцию "Бессмертная флотилия". Видео © Instagram / ustinov.evgenii / elena_nazmieva

В Санкт-Петербурге 9 Мая впервые состоялась акция "Бессмертная флотилия", посвящённая 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

По рекам и каналам города прошла колонна из судов и гидроциклов, которым присвоили имена боевых кораблей военного времени. Участники акции украсили транспортные средства флагами Военно-морского флота, а на борту кораблей были ветераны, дети войны, жители блокадного Ленинграда, курсанты военно-морских училищ и военнослужащие ВМФ.

Старт состоялся у Мытнинской набережной, маршрут проходил по реке Фонтанке, по Крюкову каналу, по реке Мойке, по Зимней канавке и по реке Неве, а финиш был у крейсера "Аврора".

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