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В Петербурге впервые провели акцию "Бессмертная флотилия"

Торжественная колонна кораблей и гидроциклов прошла по рекам и каналам города.

9 мая 2021, 17:07

В Петербурге впервые провели акцию "Бессмертная флотилия". Видео © Instagram / ustinov.evgenii / elena_nazmieva

В Санкт-Петербурге 9 Мая впервые состоялась акция "Бессмертная флотилия", посвящённая 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

По рекам и каналам города прошла колонна из судов и гидроциклов, которым присвоили имена боевых кораблей военного времени. Участники акции украсили транспортные средства флагами Военно-морского флота, а на борту кораблей были ветераны, дети войны, жители блокадного Ленинграда, курсанты военно-морских училищ и военнослужащие ВМФ.

Старт состоялся у Мытнинской набережной, маршрут проходил по реке Фонтанке, по Крюкову каналу, по реке Мойке, по Зимней канавке и по реке Неве, а финиш был у крейсера "Аврора".

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Ранее Лайф рассказывал, что в России и за рубежом в День Победы в рамках акции "Сад памяти" высадили 20 тысяч деревьев. В Орловской области, например, дерево посадил 100-летний ветеран Абрам Миркин.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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