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В России и за рубежом в День Победы в рамках акции "Сад памяти" высадили 20 тысяч деревьев

В Орловской области, например, дерево посадил 100-летний ветеран Абрам Миркин.

9 мая 2021, 16:29
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/minprirodykhakasii/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минприроды Хакасии</a></p>

Фото © Instagram / Минприроды Хакасии

В День Победы в России и за рубежом прошла международная акция "Сад памяти", в рамках которой высаживаются деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие жители 18 регионов РФ, а также Бельгии, Марокко и других стран. Всего в этому году высадили около 20 тысяч деревьев, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

"Около 20 тысяч деревьев в рамках акции "Сад памяти" высадили только сегодня, 9 Мая, в День Победы, а всего высадили уже свыше 20 миллионов. Крупные акции состоялись в 18 регионах, наибольшие масштабы — в Татарстане, Туве, Оренбургской области. Подвиг героев в этот день продолжают увековечивать и за рубежом. Сегодня, 9 Мая, сады появились в Египте, Марокко, Венгрии, Италии, на Кубе", — рассказала собеседница агентства.

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Так, в Орловской области, например, дерево посадил 100-летний ветеран Абрам Миркин. Свой вклад в рамках акции "Сад памяти" внесли также сотрудники и волонтёры Сбера, "Русской медной компании" и "Русского угля".

А в марте текущего года рощу миндальных деревьев высадили в Севастополе в память о народном артисте СССР Василии Лановом. Таким образом город-герой дал старт международной акции "Сад памяти". Эстафету почти сразу подхватили Грозный, Махачкала и Новороссийск.

Акция "Сад памяти" продлится до 22 июня, охватив все 85 регионов России и зарубежье. Последняя мемориальная высадка состоится в День памяти и скорби в Бресте. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого достаточно найти ближайшую точку акции на карте акции садпамяти2021.рф и зарегистрироваться на высадку.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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