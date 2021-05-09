Всероссийская минута молчания прошла по всей стране
Миллионы россиян в этот момент вспомнили своих родных и близких, отдавших жизнь за мирное небо.
По всей стране прошла Всероссийская минута молчания. Фото © LIFE
По всей стране прошла Всероссийская минута молчания. Видео © LIFE
В РФ прошла Всероссийская акция "Минута молчания", которая началась в 19:00 по московскому времени. Телеканалы и радиостанции прервали свои эфиры, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне героев. Миллионы людей по всей стране в этот момент вспоминали своих родных и близких, отдавших жизнь за мирное небо над нами.
Утром 9 Мая на Красной площади в Москве прошёл Парад Победы. В торжественном мероприятии приняли участие 37 парадных расчётов численностью более 12 тысяч человек, которые прошли пешим строем, а также различная военная техника. Первыми на главную площадь страны выехали танки Т-34, являющиеся главным символом Победы. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков.
Также, как сообщал ранее Лайф, россиян призвали 9 Мая поучаствовать в акции "Свет Победы". Флешмоб состоится в 21:50, за десять минут до праздничного салюта. Для участия нужно включить фонарик на своём телефоне и выглянуть в окно.
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