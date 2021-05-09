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Военный историк Исаев объяснил, что не так с современными фильмами о войне

Отечественный кинематограф дошёл до уровня советского, однако пора уже делать следующий шаг, считает эксперт.

9 мая 2021, 16:18

Военный историк Алексей Исаев. Фото © LIFE

Военный историк рассказал, что не так с современными фильмами о войне. Видео © LIFE

Самая лучшая военная драма — это та, которая основана на реальных событиях. Об этом в беседе с Лайфом рассказал военный историк Алексей Исаев, комментируя фильмы о Великой Отечественной войне. Он отметил, что "Горячий снег" по роману Юрия Бондарева по праву можно зачислить в списки золотой коллекции кинематографа.

"Бондарев там был. И всё, что он рассказывал, он видел своими глазами. Может быть, более жёстко всё происходило в реальности, но он показал всё так, как есть. "Подольские курсанты" тоже реальная история, которая происходила в октябре 1941 года. И эта история невыдуманная. На мой взгляд, в "Курсантах" наш кинематограф дошёл до уровня советского кинематографа. Однако пора, конечно, уже делать следующий шаг", — отметил эксперт.

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По словам Исаева, в некоторых современных фильмах есть так называемое окно Овертона — методика, при которой смещается понятие допустимости предательства. В пример историк приводит картину Тимура Бекмамбетова "Девятаев".

К слову, в киноленте есть сюжетная линия о друге главного героя, который переходит на сторону врага. При этом никакого друга-предателя у реального Девятаева не было. Историк, в свою очередь, считает, что подобные сюжеты, мягко говоря, недопустимы.

"Абсолютно к этому (к предательству. — Прим. Лайфа) должна быть нулевая толерантность. Это не должно хоть как-то оправдываться киношными средствами. Это та вещь, которая недопустима с любой точки зрения", — отрезал собеседник Лайфа.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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