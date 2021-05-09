Модераторы онлайн-шествия "Бессмертного полка" пресекли попытки размещения портретов нацистов

Массивные хакерские атаки совершались в День Победы на сайт онлайн-шествия "Бессмертного полка". Об этом проинформировали организаторы акции. В частности, были пресечены попытки размещения портретов нацистов вместо ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

"На сайт онлайн-шествия были зафиксированы массивные атаки — три DDoS-атаки и шесть веб-атак. В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал", — сообщила пресс-служба "Бессмертного полка", принеся пользователям извинения за вынужденные неудобства.

Между тем нарушители, которые пытались загрузить на платформу фотографии нацистских преступников, установлены, их данные передадут в следственные органы.

"Модераторы проекта пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю "Бессмертного полка" онлайн-портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России", — проинформировали организаторы.

Как уже сообщал Лайф, формат "Бессмертного полка" в этом году был изменён из-за эпидемиологической обстановки. Акция проходит онлайн: портреты героев непрерывно транслируют на официальном сайте акции, на ресурсе "Банк памяти", в онлайн-кинотеатре Оkko, а также в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Авторы