Модераторы онлайн-шествия "Бессмертного полка" пресекли попытки размещения портретов нацистов
В прошлом году было выявлено несколько десятков подобных нарушений. По каждому из эпизодов возбуждены уголовные дела, а виновные понесли наказание.
Фото © Агентство "Москва"
Массивные хакерские атаки совершались в День Победы на сайт онлайн-шествия "Бессмертного полка". Об этом проинформировали организаторы акции. В частности, были пресечены попытки размещения портретов нацистов вместо ветеранов и участников Великой Отечественной войны.
"На сайт онлайн-шествия были зафиксированы массивные атаки — три DDoS-атаки и шесть веб-атак. В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал", — сообщила пресс-служба "Бессмертного полка", принеся пользователям извинения за вынужденные неудобства.
Между тем нарушители, которые пытались загрузить на платформу фотографии нацистских преступников, установлены, их данные передадут в следственные органы.
"Модераторы проекта пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю "Бессмертного полка" онлайн-портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России", — проинформировали организаторы.
Как уже сообщал Лайф, формат "Бессмертного полка" в этом году был изменён из-за эпидемиологической обстановки. Акция проходит онлайн: портреты героев непрерывно транслируют на официальном сайте акции, на ресурсе "Банк памяти", в онлайн-кинотеатре Оkko, а также в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".
Напомним, что в 2020 году в связи с пандемией коронавируса акцию "Бессмертный полк" тоже было решено перенести в онлайн. В ней участвовало более трёх миллионов человек. Но нашлись и те, кто попытался устроить провокации. Они загрузили на ресурс под видом анкет ветеранов фотографии нацистских преступников. Кроме того, на сайт проекта совершались хакерские атаки. Следователи возбудили уголовные дела по факту реабилитации нацизма и вычислили несколько десятков человек, пытавшихся разместить снимки лидеров нацистской Германии.
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