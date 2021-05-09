Кузена Елизаветы II обвинили в попытке продать "доступ к Путину"

Журналисты-расследователи под видом инвесторов из Южной Кореи вышли на двоюродного брата королевы через его близкого друга маркиза Рединга. Именно он за денежное вознаграждение пообещал журналистам устроить встречу с Владимиром Путиным. При этом самого принца Кентского он представил как "неофициального посла Елизаветы II в России". На деле, как утверждают авторы расследования, никакого доступа к Кремлю не было ни у кузена Елизаветы II, ни уж тем более у его предприимчивого друга.