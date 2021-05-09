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Кузена Елизаветы II обвинили в попытке продать "доступ к Путину"

Новый скандал в королевском семействе: журналисты-расследователи утверждают, что принц Кентский, несмотря на преклонный возраст и весьма солидное состояние, "разводит" бизнесменов на деньги, обещая посодействовать решению вопросов с Кремлём.

9 мая 2021, 16:01
<p>Фото © Charles McQuillan / Getty Images</p>

Фото © Charles McQuillan / Getty Images

78-летний член британской королевской семьи, внук короля Георга V и двоюродный брат королевы Елизаветы II Майкл Кентский пытался за деньги организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в совместном расследовании таблоида Sunday Times и телеканала Channel 4.

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Журналисты-расследователи под видом инвесторов из Южной Кореи вышли на двоюродного брата королевы через его близкого друга маркиза Рединга. Именно он за денежное вознаграждение пообещал журналистам устроить встречу с Владимиром Путиным. При этом самого принца Кентского он представил как "неофициального посла Елизаветы II в России". На деле, как утверждают авторы расследования, никакого доступа к Кремлю не было ни у кузена Елизаветы II, ни уж тем более у его предприимчивого друга.

Сам Майкл Кентский эти обвинения отвергает. Его официальный представитель в беседе со СМИ назвал высказывания маркиза Рединга нереалистичными и напомнил, что в последний раз принц Майкл встречался с Путиным ещё в 2003 году.

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Напомним, что ранее на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс операцию на сердце. 17 апреля состоялись его похороны. В связи с этим в Британии заговорили о том, что Елизавета может отречься от престола.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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