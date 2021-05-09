Кузена Елизаветы II обвинили в попытке продать "доступ к Путину"
Новый скандал в королевском семействе: журналисты-расследователи утверждают, что принц Кентский, несмотря на преклонный возраст и весьма солидное состояние, "разводит" бизнесменов на деньги, обещая посодействовать решению вопросов с Кремлём.
Фото © Charles McQuillan / Getty Images
78-летний член британской королевской семьи, внук короля Георга V и двоюродный брат королевы Елизаветы II Майкл Кентский пытался за деньги организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в совместном расследовании таблоида Sunday Times и телеканала Channel 4.
Журналисты-расследователи под видом инвесторов из Южной Кореи вышли на двоюродного брата королевы через его близкого друга маркиза Рединга. Именно он за денежное вознаграждение пообещал журналистам устроить встречу с Владимиром Путиным. При этом самого принца Кентского он представил как "неофициального посла Елизаветы II в России". На деле, как утверждают авторы расследования, никакого доступа к Кремлю не было ни у кузена Елизаветы II, ни уж тем более у его предприимчивого друга.
Сам Майкл Кентский эти обвинения отвергает. Его официальный представитель в беседе со СМИ назвал высказывания маркиза Рединга нереалистичными и напомнил, что в последний раз принц Майкл встречался с Путиным ещё в 2003 году.
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Напомним, что ранее на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс операцию на сердце. 17 апреля состоялись его похороны. В связи с этим в Британии заговорили о том, что Елизавета может отречься от престола.
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