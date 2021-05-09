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В Удмуртии 101-летняя зенитчица возглавила праздничную мотоколонну в День Победы

Бабуля-байкерша, которую на войне ласково называли Кнопкой, прокатилась по улицам родного посёлка, а потом присоединилась к районному параду.

9 мая 2021, 16:03
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/rosnarodfront/posts/3886958168088572" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ОНФ</a></p>

Фото © Facebook / ОНФ

101-летняя ветеран ВОВ Александра Кузнецова из удмуртского села Малая Пурга возглавила праздничную мотоколонну в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба Общественного народного фронта (ОНФ).

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Во время Великой Отечественной войны Александра Александровна служила зенитчицей на Карельском фронте. За её миниатюрный рост (чуть меньше 150 см) однополчане ласково называли её Кнопкой. До 90 лет женщина каталась на лыжах и коньках, а в свой 101 год готова прокатиться даже на мотоцикле или на лошади.

  • Фото © Facebook / ОНФ
    Фото © Facebook / ОНФ
  • Фото © Facebook / ОНФ
    Фото © Facebook / ОНФ
  • Фото © Facebook / ОНФ
    Фото © Facebook / ОНФ

Фото © Facebook / ОНФ

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В День Победы ОНФ совместно с мотоклубом "Ночные волки" исполнил мечту зенитчицы — она возглавила праздничную колонну мотопробега, посвящённого 76-й годовщине Великой Победы. Так, женщину байкеры посадили в коляску мотоцикла, а колонна тронулась с места, когда Кнопка дала команду: "Ну, всё! Поехали на парад".

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Как уточнили в ОНФ, за полтора часа праздничного мотопробега Александра Александровна успела побывать у Вечного огня, а ещё проехалась по нескольким улицам родного посёлка, после чего присоединилась к районному Параду Победы.

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А ранее Лайф писал, что 99-летняя "железная бабушка" поставила рекорд прокатом на багги и посвятила его Дню Победы. На счету неугомонной пенсионерки прыжки с парашютом, полёты в аэротрубе и даже управление танком.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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