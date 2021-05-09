В РФПИ опровергли информацию о тупике в переговорах на поставку вакцины "Спутник V" в Германию
Первые партии отечественного препарата могут быть доставлены в ФРГ уже в июне этого года, уточнили в фонде.
Фото © Sputnikvaccine.com
Информация о тупике в переговорах о поставке российской вакцины "Спутник V" в Германию не соответствует действительности и является частью дезинформационной кампании против отечественного препарата. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
"Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационной кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале производителя вакцины.
Отмечается, что немецкая газета за последнее время опубликовала более 15 статей с атаками на вакцину "Спутник V", предоставляя некорректные факты, основанные на беседах с анонимными источниками.
Переговоры с Германией о поставках препарата продолжаются, первые партии могут быть поставлены уже в июне этого года, уточнили в фонде.
"Спутник V" показывает полную открытость, продолжая работу в рамках инспекции Европейского медицинского агентства (EMA), несмотря на имеющуюся информацию о попытках крупных международных фармацевтических компаний и политических кругов ряда стран оказать давление на EMA с целью недопуска российской вакцины на европейские рынки.
В РФПИ считают информационные войны против вакцин от коронавируса неэтичными и подрывающими необходимые усилия по вакцинации во всём мире.
Ранее Лайф писал, что Москва и Берлин обсуждали поставки вакцины в ФРГ в период с июля по сентябрь. В целом вакцину для экстренного применения одобрили уже более 60 стран. Тем временем сбои в производстве вакцин в странах ЕС замедлили прививочную кампанию. В той же ФРГ готовы платить тысячи евро, чтобы снабдить организм антителами. Немцы массово ринулись в Россию на прививку "Спутником V".
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