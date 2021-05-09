Немецкий депутат приехал в Москву привиться "Спутником V" и посетил Парад Победы
Парламентарий признался, что военная техника звучит для него "хорошо" и "освобождает".
Дитер Дэм. Фото © ТАСС/DPA
Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм приехал в Москву, чтобы привиться "Спутником V", и при содействии немецкой редакции дирекции иновещания МИА "Россия сегодня" и РФПИ посетил парад по случаю 76-й годовщины Великой Победы. Вместе с ним зрителем торжественного мероприятия на Красной площади стал пресс-секретарь парламентской фракции партии Михаэль Шлик.
Дэм признался в беседе с РИА "Новости", что для него звуки военной техники звучат "хорошо".
"Всё было начищено — обычная военная история": Дочь маршала Конева рассказала о сборах отца на парады
"Удовлетворение тем, что бронированные гусеницы танков, которые едут здесь, а также летающие над нами военные истребители звучат плохо для ушей представителей большого капитала, а для моих ушей это звучит хорошо и освобождает", — сказал политик.
При этом он негативно относится к милитаризму и в своё время отказался от военной службы. Дэм также напомнил, что его партия предлагает объявить 8 мая государственным праздником. Он подчеркнул, что необходима просветительская работа, чтобы объяснить людям, что "фашизм — это волна нападок против вас, ваших социальных прав, против вашей заинтересованности в заработной плате и пенсии получше".
Парламентарий отметил, что к некоторым вещам в России относится с одобрением, а к некоторым — критично, но в целом в Москве он чувствует себя как дома. В беседе с агентством он также объяснил, почему выбрал для прививки "Спутник V". По его мнению, это "более классическая, векторная вакцина".
В свою очередь Шлик признался, что старается приезжать в российскую столицу на День Победы каждый год.
"Я стараюсь совершать эту поездку каждый год 9 мая, потому что чувствую необходимость выразить благодарность за освобождение, за победу над фашизмом. Политическая ситуация может быть разной, могут быть разногласия. Но это событие для меня очень важно, и, несмотря на пандемию, я не упустил возможность приехать сюда", — сказал Шлик.
Напомним, в Параде Победы на Красной площади приняли участие 37 парадных расчётов численностью более 12 тысяч человек, которые прошли пешим строем, а также различная военная техника. Первыми на главную площадь страны выехали танки Т-34, являющиеся главным символом Победы. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков.
"Всё понравилось! Всё замечательно!" Ветераны поделились с Лайфом впечатлениями от Парада Победы на Красной площади
Как уже писал Лайф, президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном мероприятии заявил, что страна будет защищать свои национальные интересы, а тем, кто вновь строит агрессивные планы, нет оправдания и прощения. Глава государства также напомнил, что война принесла множество невыносимых испытаний, горя и слёз — и забыть это невозможно.
Лента новостей
В РФПИ опровергли информацию о тупике в переговорах на поставку вакцины "Спутник V" в Германию
сегодня в 16:10
Модераторы онлайн-шествия "Бессмертного полка" пресекли попытки размещения портретов нацистов
сегодня в 16:07
В Удмуртии 101-летняя зенитчица возглавила праздничную мотоколонну в День Победы
сегодня в 16:03
Выбор редакции
"В стране беда!" В Раде обратились к "нищенствующим" украинцам в преддверии Дня Победы
В РФПИ опровергли информацию о тупике в переговорах на поставку вакцины "Спутник V" в Германию
В Петербурге впервые провели акцию "Бессмертная флотилия"
Захарова назвала счастливым поколение, заставшее героев Великой Отечественной войны
Гендиректор Эрмитажа назвал снятый в музее клип солиста Rammstein формой "диалога культур"
Комментариев: 0