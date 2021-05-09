В Госдуме предрекли исчезновение в ближайшем будущем трёх профессий
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Отмечается, что подобное может случиться и с педагогическими специальностями.
Некоторым профессиям уже в ближайшем будущем может грозить исчезновение в связи с успехами технического прогресса и роботизации. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
"Технический прогресс ведёт к сокращению специальностей по преимуществу простых, не требующих высокой квалификации", — приводит его слова Ura.ru.
Так, задуматься о смене деятельности стоит водителям, курьерам и официантам, предупредил депутат.
При этом Смолин надеется, что профессии учителя и врача не подвергнутся изменениям. Однако всё будет зависеть от мнения властей, возможности экономии в сфере образования и использования технического прогресса. В случае его коммерциализации и отпущения на волю велика вероятность исчезновения педагогических специальностей, предупредил собеседник агентства.
Ранее эксперт дала советы представителям профессий, которым предрекли исчезновение. Отмечается, что в условиях современного мира любой человек может переучиться на новую специальность или повысить свою квалификацию.