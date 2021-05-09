Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Госдуме предрекли исчезновение в ближайшем будущем трёх профессий

Отмечается, что подобное может случиться и с педагогическими специальностями.

9 мая 2021, 16:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Некоторым профессиям уже в ближайшем будущем может грозить исчезновение в связи с успехами технического прогресса и роботизации. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

"Технический прогресс ведёт к сокращению специальностей по преимуществу простых, не требующих высокой квалификации", — приводит его слова Ura.ru.

Так, задуматься о смене деятельности стоит водителям, курьерам и официантам, предупредил депутат.

Профессор объяснил, какие профессии вскоре исчезнут

Профессор объяснил, какие профессии вскоре исчезнут

При этом Смолин надеется, что профессии учителя и врача не подвергнутся изменениям. Однако всё будет зависеть от мнения властей, возможности экономии в сфере образования и использования технического прогресса. В случае его коммерциализации и отпущения на волю велика вероятность исчезновения педагогических специальностей, предупредил собеседник агентства.

Ранее эксперт дала советы представителям профессий, которым предрекли исчезновение. Отмечается, что в условиях современного мира любой человек может переучиться на новую специальность или повысить свою квалификацию.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1