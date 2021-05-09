Захарова назвала счастливым поколение, заставшее героев Великой Отечественной войны
Очень важно за счёт рассказов и фотографий, "остаточных, осколочных фрагментов той жизни" сохранять память о победителях, отметила дипломат.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что современному поколению россиян посчастливилось застать вживую героев Великой Отечественной войны, которые шли на фронт ради "противостояния глобальному кошмарному злу". Об этом дипломат сказала в интервью для фильма "Формула победы" на телеканале "Россия 24".
"Нам посчастливилось соприкоснуться с этим поколением — пусть вскользь, пусть когда мы были детьми, пусть когда мы не понимали этого. Но мы действительно счастливое поколение. Мы их застали, мы были свидетелями людей, которые смогли преодолеть себя", — отметила дипломат.
Захарова добавила, что важно сохранять память о поколении победителей за счёт рассказов и фотографий, "через какие-то остаточные, осколочные фрагменты той жизни". По мнению дипломата, многие ветераны в своё время пошли воевать "просто из какого-то колоссального чувства несправедливости".
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Ранее Лайф рассказывал, что Захарова поздравила россиян с Днём Победы и опубликовала фото своих дедов. Официальный представитель МИД РФ назвала 9 Мая великим праздником, прославленным подвигом нашего народа.
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