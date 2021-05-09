Путин отступил от традиций в поздравительной речи на Параде Победы в Москве

В своём выступлении на военном параде на Красной площади, посвящённом 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, президент России Владимир Путин отступил от ряда устоявшихся традиций. В сегодняшней речи главы государства журналисты отметили четыре особенности, которых не было прежде. Об этом пишет Ura.ru.

Главным отличием стало то, что речь Путина на 9 Мая в этом году была самой длинной за всё время его выступлений на парадах Победы начиная с 2000 года. Согласно стенограмме на официальном сайте Кремля, её объём составил 5654 знака.

Во-вторых, сегодняшний монолог президента был уникален не только по формату, но и по своей риторике. К примеру, в 2015 году российский лидер поблагодарил другие государства за вклад в Победу, а в 2021-м акцентировал внимание на том, что Советский Союз в одиночку противостоял немецкой агрессии.

"В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе. Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе. Люди всех национальностей и вероисповеданий сражались за каждую пядь родной земли", — сказал Путин.

Третьей особенностью является то, что в традиционный пункт своей речи, посвящённый современным угрозам, президент РФ внёс большое количество примеров. Так, если в предыдущие годы Путин говорил о каком-либо одном вызове, стоящем перед мировым сообществом, то на этот раз он указал сразу на множество проблем.

Четвёртым отличием журналисты назвали то, что раньше после слов о мировых угрозах глава государства напоминал о готовности России к международному сотрудничеству в области безопасности. Сегодня же такого сигнала в его речи не прозвучало. Вместо этого Путин заявил о планах по отстаиванию национальных интересов.

"Россия последовательно отстаивает международное право. Но при этом мы будем твёрдо защищать наши национальные интересы и обеспечивать безопасность нашего народа. Надёжные тому гарантии — доблестные Вооружённые силы России, наследники солдат Победы. И, конечно, наша совместная работа ради развития страны и благополучия российских семей", — заявил президент.

Ранее Лайф приводил полную речь Владимира Путина, который поздравил россиян с Днём Победы во время парада на Красной площади. В числе прочего глава государства отметил, что 9 Мая было, есть и будет для России священным праздником.

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