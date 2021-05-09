Президент Венесуэлы поздравил россиян с Днём Победы

"Мы отмечаем 76-летие исторической победы в Великой Отечественной войне против фашизма", — написал венесуэльский лидер на своей странице в "Твиттере" .

Путин поздравил россиян с Днём Победы во время парада на Красной площади

В своём поздравительном посте Мадуро также отметил, что победа стала возможна исключительно "благодаря мужеству и непоколебимости российского народа".

Ранее мы писали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днём Победы. В своей телеграмме российскому лидеру он отметил, что 9 Мая имеет "судьбоносное значение" как для граждан Белоруссии, так и для жителей РФ.