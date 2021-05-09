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Президент Венесуэлы поздравил россиян с Днём Победы

Политик отметил мужество и непоколебимость русского народа в годы Великой Отечественной войны.

9 мая 2021, 16:37
<p>Николас Мадуро. Фото © ТАСС / EPA / Miguel Gutierrez</p>

Николас Мадуро. Фото © ТАСС / EPA / Miguel Gutierrez

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российских граждан с Днём Победы.

"Мы отмечаем 76-летие исторической победы в Великой Отечественной войне против фашизма", — написал венесуэльский лидер на своей странице в "Твиттере".

Путин поздравил россиян с Днём Победы во время парада на Красной площади

Путин поздравил россиян с Днём Победы во время парада на Красной площади

В своём поздравительном посте Мадуро также отметил, что победа стала возможна исключительно "благодаря мужеству и непоколебимости российского народа".

Россияне и американец с борта МКС поздравили землян с Днём Победы

Россияне и американец с борта МКС поздравили землян с Днём Победы

Ранее мы писали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днём Победы. В своей телеграмме российскому лидеру он отметил, что 9 Мая имеет "судьбоносное значение" как для граждан Белоруссии, так и для жителей РФ.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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