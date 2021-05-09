Президент Венесуэлы поздравил россиян с Днём Победы
Политик отметил мужество и непоколебимость русского народа в годы Великой Отечественной войны.
Николас Мадуро. Фото © ТАСС / EPA / Miguel Gutierrez
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российских граждан с Днём Победы.
"Мы отмечаем 76-летие исторической победы в Великой Отечественной войне против фашизма", — написал венесуэльский лидер на своей странице в "Твиттере".
В своём поздравительном посте Мадуро также отметил, что победа стала возможна исключительно "благодаря мужеству и непоколебимости российского народа".
Ранее мы писали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днём Победы. В своей телеграмме российскому лидеру он отметил, что 9 Мая имеет "судьбоносное значение" как для граждан Белоруссии, так и для жителей РФ.
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