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Гендиректор Эрмитажа назвал снятый в музее клип солиста Rammstein формой "диалога культур"

Съёмки были организованы в рамках года "Россия — Германия", который начался совместной выставкой "Железный век. Европа без границ".

9 мая 2021, 16:44
<p>Кадр из клипа. Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCkjot4p29KLU0pwc0srHeGg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Till Lindemann</a></p>

Кадр из клипа. Скриншот © YouTube / Till Lindemann

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал снятый в музее клип солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Своим мнением он поделился в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

"Диалог культур может принимать самые парадоксальные формы, оставаясь при этом диалогом и мостом над разорванным миром", — отметил Пиотровский.

Солист Rammstein показал клип на песню "Любимый город", снятый в Эрмитаже

Солист Rammstein показал клип на песню "Любимый город", снятый в Эрмитаже

Доктор исторических наук также рассказал, что съёмки клипа были организованы в рамках года "Россия — Германия", который начался совместной выставкой "Железный век. Европа без границ".

"Это супер!" Лещенко поддержал исполнение советского хита лидером Rammstein

"Это супер!" Лещенко поддержал исполнение советского хита лидером Rammstein

Как ранее уже писал Лайф, Тилль Линдеманн исполнил советскую песню "Любимый город" на русском языке. Запись с исполнением хита лидером Rammstein стала лейтмотивом фильма Тимура Бекмамбетова "Девятаев". По словам режиссёра, Тилль лично пришёл к нему с предложением исполнить эту композицию, потому что в детстве ему её пела мама.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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