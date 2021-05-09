Гендиректор Эрмитажа назвал снятый в музее клип солиста Rammstein формой "диалога культур"

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал снятый в музее клип солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Своим мнением он поделился в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

"Диалог культур может принимать самые парадоксальные формы, оставаясь при этом диалогом и мостом над разорванным миром", — отметил Пиотровский.

Доктор исторических наук также рассказал, что съёмки клипа были организованы в рамках года "Россия — Германия", который начался совместной выставкой "Железный век. Европа без границ".

Как ранее уже писал Лайф, Тилль Линдеманн исполнил советскую песню "Любимый город" на русском языке. Запись с исполнением хита лидером Rammstein стала лейтмотивом фильма Тимура Бекмамбетова "Девятаев". По словам режиссёра, Тилль лично пришёл к нему с предложением исполнить эту композицию, потому что в детстве ему её пела мама.

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