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Число участников онлайн-шествия "Бессмертного полка" удвоилось

В Москве и 48 регионах России акция стартовала сегодня в 15:00 мск.

9 мая 2021, 17:23
<p>Фото © <a href="https://2021.polkrf.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Бессмертный полк онлайн – 2021"</a></p>

Фото © "Бессмертный полк онлайн – 2021"

Онлайн-шествие "Бессмертного полка" объединило почти пять миллионов анкет участников Великой Отечественной войны (ВОВ), причём примерно половина из них была размещена в этом году, проинформировали организаторы акции.

"Приём заявок на участие в шествии "Бессмертного полка онлайн" завершён: к прошедшим в трансляции прошлого года более чем двум с половиной миллионам участников присоединилось порядка двух с половиной миллионов новых анкет", — сообщила пресс-служба "Бессмертного полка".

Модераторы онлайн-шествия "Бессмертного полка" пресекли попытки размещения портретов нацистов

Модераторы онлайн-шествия "Бессмертного полка" пресекли попытки размещения портретов нацистов

Шествие стартовало во всех субъектах РФ в 15:00 по московскому времени, причём в каждом регионе была организована отдельная трансляция. В пресс-службе уточнили, что все заявки, которые были загружены до 10:00 7 мая и одобрены модераторами, попали в трансляцию шествия в День Победы 9 Мая. "Длительность шествия в каждом из регионов разная — в зависимости от количества поданных заявок", — добавили в пресс-службе.

Напомним, онлайн-шествие "Бессмертного полка" стартовало в российской столице и ещё 48 регионах страны сегодня в 15:00 по московскому времени. Формат мероприятия, так сильно полюбившегося миллионам россиян, пришлось изменить из-за эпидемиологической обстановки. Портреты героев показали на официальном сайте акции "Бессмертный полк онлайн", на ресурсе "Банк памяти", в онлайн-кинотеатре Оkko, а также в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Марафон проходил не только в Интернете и на размещённых в Москве экранах, но и над городом — трансляция демонстрировалась на медиафасаде Останкинской телебашни.

Число анкет на "Бессмертный полк онлайн" превысило 3,3 миллиона

Число анкет на "Бессмертный полк онлайн" превысило 3,3 миллиона

Как ранее сообщал Лайф, шествие "Бессмертного полка" в этом году может пройти и в традиционном очном формате, если позволит эпидемиологическая обстановка в стране. Организаторы уже выбрали дату для проведения мероприятия — 24 июня.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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