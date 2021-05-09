Число участников онлайн-шествия "Бессмертного полка" удвоилось

Онлайн-шествие "Бессмертного полка" объединило почти пять миллионов анкет участников Великой Отечественной войны (ВОВ), причём примерно половина из них была размещена в этом году, проинформировали организаторы акции.

"Приём заявок на участие в шествии "Бессмертного полка онлайн" завершён: к прошедшим в трансляции прошлого года более чем двум с половиной миллионам участников присоединилось порядка двух с половиной миллионов новых анкет", — сообщила пресс-служба "Бессмертного полка".

Шествие стартовало во всех субъектах РФ в 15:00 по московскому времени, причём в каждом регионе была организована отдельная трансляция. В пресс-службе уточнили, что все заявки, которые были загружены до 10:00 7 мая и одобрены модераторами, попали в трансляцию шествия в День Победы 9 Мая. "Длительность шествия в каждом из регионов разная — в зависимости от количества поданных заявок", — добавили в пресс-службе.

Напомним, онлайн-шествие "Бессмертного полка" стартовало в российской столице и ещё 48 регионах страны сегодня в 15:00 по московскому времени. Формат мероприятия, так сильно полюбившегося миллионам россиян, пришлось изменить из-за эпидемиологической обстановки. Портреты героев показали на официальном сайте акции "Бессмертный полк онлайн", на ресурсе "Банк памяти", в онлайн-кинотеатре Оkko, а также в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Марафон проходил не только в Интернете и на размещённых в Москве экранах, но и над городом — трансляция демонстрировалась на медиафасаде Останкинской телебашни.

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