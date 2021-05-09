Семья с маленьким ребёнком погибла при пожаре под Архангельском

В посёлке Турдеевск под Архангельском при пожаре погибли мужчина, женщина и маленький ребёнок. Возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме на улице Центральной — горела угловая квартира на первом этаже.

"В квартире, где находился очаг возгорания, пожарные обнаружили обгоревшие тела мужчины и ребёнка, в соседней комнате было найдено тело женщины. Установлено, что жертвами пожара стали мужчина 1976 г.р., женщина 1989 г.р. и мальчик в возрасте двух с половиной лет", — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Архангельской области.

Из других квартир самостоятельно эвакуировались восемь человек, никто из них не пострадал. Квартира погибшей семьи выгорела полностью, соседние частично повреждены. Пожар ликвидирован.

Ранее Лайф рассказывал, что в одной омской деревне пожар уничтожил половину домов — сгорело 25 построек.

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