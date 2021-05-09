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Семья с маленьким ребёнком погибла при пожаре под Архангельском

Три тела были найдены пожарными внутри выгоревшей квартиры. Соседи успели эвакуироваться сами.

9 мая 2021, 19:08
<p>Фото © ГУ МЧС РФ по Архангельской области</p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Архангельской области

В посёлке Турдеевск под Архангельском при пожаре погибли мужчина, женщина и маленький ребёнок. Возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме на улице Центральной — горела угловая квартира на первом этаже.

"В квартире, где находился очаг возгорания, пожарные обнаружили обгоревшие тела мужчины и ребёнка, в соседней комнате было найдено тело женщины. Установлено, что жертвами пожара стали мужчина 1976 г.р., женщина 1989 г.р. и мальчик в возрасте двух с половиной лет", — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Архангельской области.

Из других квартир самостоятельно эвакуировались восемь человек, никто из них не пострадал. Квартира погибшей семьи выгорела полностью, соседние частично повреждены. Пожар ликвидирован.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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