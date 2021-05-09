"Изъянов нет": Ветеран проверил состояние танка Т-34 перед парадом в Новокузнецке

Ветеран оценил состояние боевой машины Т-34. Видео © LIFE

В Новокузнецке 95-летний ветеран войны Николай Нефёдов оценил состояние танка Т-34 перед Днём Победы. Боевую машину сняли с постамента на главной площади города и отправили на техосмотр, чтобы она приняла участие в параде.

При встрече с железным товарищем фронтовых лет Нефёдов с волнением рассказал, как молодым танкистом проникал в свою боевую машину через узкий люк.

"Это для меня родной дом на протяжении пяти лет. Я вычистил всю грязь в мирное время. Во время войны чистить машину не было времени. Нужно было правильно стрелять и вести направление", — рассказывает водитель легендарного танка.

Выносливый Т-34 прошёл путь до Берлина. Позже, 9 мая 1973 года, его установили на площади Победы в Новокузнецке. Только в прошлом году танк впервые за много лет сняли с постамента и восстановили для участия в параде. А потом законсервировали и вновь вернули на мемориальный комплекс.

"Было очень волнительно, когда мы его снимали. В автотранспортном управлении у танка вскрыли люки. И на удивление даже пыли было немного", — рассказал начальник службы технического и технологического развития операционной дирекции ЕВРАЗ ЗСМК Александр Репников.

После диагностики танк испытали на ходу. Перед тем как загнать машину в бокс, рабочие помогли ветерану забраться на броню, чтобы рассмотреть танк изнутри.

"Я не нахожу изъянов, — резюмировал ветеран Великой Отечественной войны. — Для меня это самая любимая техника".

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