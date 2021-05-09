"Хайп на всём, ничего святого": Хлюпающую носом Бузову раскритиковали за минуту молчания в Instagram

"Хайп на всём, ничего святого": Бузову раскритиковали за минуту молчания в сториз. Видео © Instagram-stories / buzova86

На певицу Ольгу Бузову обрушилась очередная волна хейта. На этот раз поводом для жёсткой критики стало короткое, но очень эмоциональное видео от артистки. На своей странице в "Инстаграме" звезда опубликовала запись минуты молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

В кадре Бузова, еле сдерживая слёзы, выдерживает минуту молчания во время Парада Победы. Певица наблюдала праздничное мероприятие в прямом эфире по телевизору. После того как Оля почтила память героев, она вместе с российским президентом также высказала своё поздравление с Днём Победы. Однако многие были, мягко говоря, не в восторге от этого. Видео с Бузовой мгновенно разлетелось по различным пабликам в соцсетях.

"Хайп на всём, ничего святого", "Такие моменты не снимают, а молча стоят!", "Больше нечем пропиариться?" "Искренности ноль, главное, фильтров побольше на лицо", "Путин-то знает, что он вместе с ней поздравляет ветеранов?", "Как же стыдно за неё", — пишут в комментариях под роликом пользователи Сети.

К слову, в прошлом году Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы. Некоторые фолловеры обвинили певицу в хайпе на костях и посчитали это действие попыткой "примазаться" к исторически важному для россиян дню.

Авторы