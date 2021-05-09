Российский космонавт с борта МКС присоединился к онлайн-шествию "Бессмертного полка"

Напомним, онлайн-шествие "Бессмертного полка" стартовало в российской столице и ещё 48 регионах страны 9 Мая в 15:00 по московскому времени. Формат мероприятия, так сильно полюбившегося миллионам россиян, пришлось изменить из-за эпидемиологической обстановки. Портреты героев показали на официальном сайте акции "Бессмертный полк онлайн", на ресурсе "Банк памяти", в онлайн-кинотеатре Оkko, а также в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Марафон проходил не только в Интернете и на размещённых в Москве экранах, но и над городом — трансляция демонстрировалась на медиафасаде Останкинской телебашни.