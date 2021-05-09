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Российский космонавт с борта МКС присоединился к онлайн-шествию "Бессмертного полка"

В 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне память предков-героев почтили и в космосе.

9 мая 2021, 18:00
<p>Космонавт Олег Новицкий. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/novitskiy_iss/status/1391439383635578880/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">novitskiy_iss</a></p>

Космонавт Олег Новицкий. Фото © Twitter / novitskiy_iss

Российский космонавт Олег Новицкий, который в настоящий момент находится на борту Международной космической станции (МКС), присоединился к онлайн-шествию "Бессмертного полка".

"Бессмертный полк" на борту Международной космической станции — уже семейная традиция! Вечная память!" — написал Новицкий на своей странице в "Твиттере".

Россияне и американец с борта МКС поздравили землян с Днём Победы

Россияне и американец с борта МКС поздравили землян с Днём Победы

Свой пост космонавт также сопроводил снимком, на котором изображены его родственники и родные супруги Юлии, которые защищали нашу страну в тяжёлые годы Великой Отечественной войны.

Число участников онлайн-шествия "Бессмертного полка" удвоилось

Число участников онлайн-шествия "Бессмертного полка" удвоилось

Напомним, онлайн-шествие "Бессмертного полка" стартовало в российской столице и ещё 48 регионах страны 9 Мая в 15:00 по московскому времени. Формат мероприятия, так сильно полюбившегося миллионам россиян, пришлось изменить из-за эпидемиологической обстановки. Портреты героев показали на официальном сайте акции "Бессмертный полк онлайн", на ресурсе "Банк памяти", в онлайн-кинотеатре Оkko, а также в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Марафон проходил не только в Интернете и на размещённых в Москве экранах, но и над городом — трансляция демонстрировалась на медиафасаде Останкинской телебашни.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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