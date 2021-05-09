Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Президент Сирии поздравил россиян с Днём Великой Победы

Также глава республики пожелал РФ дальнейшего прогресса и успехов в усилиях по обеспечению безопасности и стабильности в мире.

9 мая 2021, 17:41
<p>Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Сирийский лидер Башар Асад направил президенту России Владимиру Путину письмо по случаю 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны, в котором поздравил весь российский народ с праздником Великой Победы.

"Сердечно поздравляю Вас и российский народ, ветеранов войны с этой датой, которая вошла в хронику как одна из самых важных и выдающихся побед, достигнутых народами ради их свободы, независимости", — цитирует ТАСС поздравительное послание сирийского лидера.

Президент Венесуэлы поздравил россиян с Днём Победы

Президент Венесуэлы поздравил россиян с Днём Победы

В письме Асад также отметил, что эта дата, 9 Мая, увековечивает светлую память о подвигах и героизме наших предков в годы войны. Вместе с тем глава республики пожелал РФ дальнейшего прогресса и успехов в усилиях по обеспечению безопасности и стабильности в мире.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днём Победы. В своей телеграмме российскому лидеру он отметил, что 9 Мая имеет "судьбоносное значение" как для граждан Белоруссии, так и для жителей РФ.

Россияне и американец с борта МКС поздравили землян с Днём Победы

Россияне и американец с борта МКС поздравили землян с Днём Победы

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1