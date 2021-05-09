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В Омской области временно приостановили поиски пропавшего на охоте министра Мураховского

Результатов операция не дала, местонахождение главы регионального Минздрава до сих пор не установлено.

9 мая 2021, 17:36
<p>Александр Мураховский. Фото © VK / <a href="https://vk.com/omskpravitelstvo?z=photo-119696782_457257436/album-119696782_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Омская область</a></p>

Александр Мураховский. Фото © VK / Омская область

В Омской области временно прекратили поиски министра здравоохранения региона Александра Мураховского, который пропал в лесном массиве Большеуковского района во время охоты. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Результатов поисковая операция не дала, местонахождение чиновника до сих пор не установлено. Был найден лишь квадроцикл, на котором он уехал в лес.

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Напомним, министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский отправился в лес на охоту на квадроцикле и в какой-то момент застрял. После этого он решил пешком идти в глубь леса, позднее связь с ним по рации пропала. Сначала знакомые искали его своими силами, но на следующий день обратились в полицию. В поисковой операции участвовало свыше 60 человек. Сообщалось, что в районе его пропажи заметили двух медведей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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