Лукашенко призвал белорусов прекратить "ненужное противостояние" ради сохранения страны
В республике всё было спокойно и мирно, пока граждан не попытались столкнуть лоб в лоб, подчеркнул политик.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото ТАСС / Сергей Шелег
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время торжественной речи в День государственного герба и флага призвал соотечественников "прекратить никому не нужное противостояние". По словам главы государства, сейчас в республике начался "жестокий передел мира", поэтому гражданам следует сплотиться.
"Мы всё время жили в спокойной и мирной Беларуси. И только в последнее время нас, белорусов, попытались столкнуть лоб в лоб. Сегодня я могу сказать: мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние", — приводит БелТА слова президента Белоруссии.
Также Лукашенко призвал белорусов помнить, что они живут в суверенном государстве. По его словам, им "впервые за тысячелетия выпало счастье жить на этом клочке земли и растить своих детей". Вместе с тем белорусский лидер указал, что сейчас в республике начался жестокий передел мира. И если белорусы оступятся, то об них "в очередной раз вытрут ноги и выбросят на помойку".
"Мы всегда становились ареной чужих войн, нас топтали, убивали. <…> Мы должны наконец понять и осознать: мы — белорусы, и это — наша земля. Мы никому не должны её отдать и подарить", — заключил белорусский лидер.
Ранее Лайф рассказывал, что Лукашенко поздравил Путина с Днём Победы. 9 Мая имеет судьбоносное значение для граждан Белоруссии и России, отметил политик.
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