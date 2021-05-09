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Лукашенко призвал белорусов прекратить "ненужное противостояние" ради сохранения страны

В республике всё было спокойно и мирно, пока граждан не попытались столкнуть лоб в лоб, подчеркнул политик.

9 мая 2021, 17:29
<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото ТАСС / Сергей Шелег</p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото ТАСС / Сергей Шелег

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время торжественной речи в День государственного герба и флага призвал соотечественников "прекратить никому не нужное противостояние". По словам главы государства, сейчас в республике начался "жестокий передел мира", поэтому гражданам следует сплотиться.

"Мы всё время жили в спокойной и мирной Беларуси. И только в последнее время нас, белорусов, попытались столкнуть лоб в лоб. Сегодня я могу сказать: мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние", — приводит БелТА слова президента Белоруссии.

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Также Лукашенко призвал белорусов помнить, что они живут в суверенном государстве. По его словам, им "впервые за тысячелетия выпало счастье жить на этом клочке земли и растить своих детей". Вместе с тем белорусский лидер указал, что сейчас в республике начался жестокий передел мира. И если белорусы оступятся, то об них "в очередной раз вытрут ноги и выбросят на помойку".

"Мы всегда становились ареной чужих войн, нас топтали, убивали. <…> Мы должны наконец понять и осознать: мы — белорусы, и это — наша земля. Мы никому не должны её отдать и подарить", — заключил белорусский лидер.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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