С лозунгами за Кочаряна и георгиевскими флагами: в Ереване прошёл многотысячный митинг сторонников экс-президента Армении

Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна провели в Ереване многотысячный митинг, в ходе которого демонстрировали георгиевские флаги. Об этом сообщается в телеграм-канале политического альянса "Армения", созданного экс-главой государства.

Сам Кочарян также принял участие в демонстрации на площади Свободы после презентации возглавляемого им блока. Отмечается, что полицейские охраняли территорию, однако не препятствовали проведению митинга.









Политический альянс "Армения" был создан 9 мая Робертом Кочаряном, а также лидерами партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном для участия в досрочных парламентских выборах.

"Мы не будем давать пустых обещаний, но сделаем всё, чтобы народ очень скоро почувствовал результаты нашей работы", — сказал Кочарян со сцены.

Ранее Лайф рассказывал, как по улицам Волгограда пронесли 30-метровую георгиевскую ленту. Школьники волгоградской региональной команды "Большая перемена" пронесли 30-метровую георгиевскую ленту по улицам города.

Авторы