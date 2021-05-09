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С лозунгами за Кочаряна и георгиевскими флагами: в Ереване прошёл многотысячный митинг сторонников экс-президента Армении

Сам политик присоединился к собравшимся после того, как представил предвыборный блок "Армения". Правоохранители контролировали территорию, однако не препятствовали проведению акции в центре города.

9 мая 2021, 17:19
<p>Экс-президент Армении Роберт Кочарян (в центре). Фото © <a href="https://t.me/hayastandashinq/6" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал "Альянс Армении"</a></p>

Экс-президент Армении Роберт Кочарян (в центре). Фото © Телеграм-канал "Альянс Армении"

Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна провели в Ереване многотысячный митинг, в ходе которого демонстрировали георгиевские флаги. Об этом сообщается в телеграм-канале политического альянса "Армения", созданного экс-главой государства.

Сам Кочарян также принял участие в демонстрации на площади Свободы после презентации возглавляемого им блока. Отмечается, что полицейские охраняли территорию, однако не препятствовали проведению митинга.

  • Экс-президент Армении Роберт Кочарян (в центре). Фото © Телеграм-канал "Альянс Армении"
    Экс-президент Армении Роберт Кочарян (в центре). Фото © Телеграм-канал "Альянс Армении"
  • Митинг в центре Еревана с георгиевскими флагами. Фото © Телеграм-канал "Альянс Армении"
    Митинг в центре Еревана с георгиевскими флагами. Фото © Телеграм-канал "Альянс Армении"
  • Митинг в центре Еревана с георгиевскими флагами. Фото © Телеграм-канал "Альянс Армении"
    Митинг в центре Еревана с георгиевскими флагами. Фото © Телеграм-канал "Альянс Армении"
  • Экс-президент Армении Роберт Кочарян. Фото © Телеграм-канал "Альянс Армении"
    Экс-президент Армении Роберт Кочарян. Фото © Телеграм-канал "Альянс Армении"

Экс-президент Армении Роберт Кочарян (в центре). Фото © Телеграм-канал "Альянс Армении"

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Политический альянс "Армения" был создан 9 мая Робертом Кочаряном, а также лидерами партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном для участия в досрочных парламентских выборах.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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