С лозунгами за Кочаряна и георгиевскими флагами: в Ереване прошёл многотысячный митинг сторонников экс-президента Армении
Сам политик присоединился к собравшимся после того, как представил предвыборный блок "Армения". Правоохранители контролировали территорию, однако не препятствовали проведению акции в центре города.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян (в центре). Фото © Телеграм-канал "Альянс Армении"
Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна провели в Ереване многотысячный митинг, в ходе которого демонстрировали георгиевские флаги. Об этом сообщается в телеграм-канале политического альянса "Армения", созданного экс-главой государства.
Сам Кочарян также принял участие в демонстрации на площади Свободы после презентации возглавляемого им блока. Отмечается, что полицейские охраняли территорию, однако не препятствовали проведению митинга.
Политический альянс "Армения" был создан 9 мая Робертом Кочаряном, а также лидерами партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном для участия в досрочных парламентских выборах.
"Мы не будем давать пустых обещаний, но сделаем всё, чтобы народ очень скоро почувствовал результаты нашей работы", — сказал Кочарян со сцены.
Ранее Лайф рассказывал, как по улицам Волгограда пронесли 30-метровую георгиевскую ленту. Школьники волгоградской региональной команды "Большая перемена" пронесли 30-метровую георгиевскую ленту по улицам города.
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