Люди и питомцы в одном строю: парад в честь Дня Победы с участием домашних любимцев прошёл в Кузбассе
Участники стилизованного марша, как и "лохматые герои", были отмечены военной атрибутикой.
Фото © Пресс-служба Администрации Междуреченского городского округа
Жители Междуреченска и четвероногие питомцы приняли участие в параде в честь 9 Мая. Видео © Пресс-служба Администрации Междуреченского городского округа
Полк собак стройной шеренгой прошёл в День Победы по улицам Междуреченска Кемеровской области, сообщает горадминистрация. Впервые жители этого населённого пункта в Кузбассе вышли со своими четвероногими питомцами на марш в честь Дня Победы.
Междуреченцы поддержали идею любителей собак — кинологов из Калининграда, которые несколько лет назад провели такое шествие. Позже к акции присоединились собаководы Перми, Омска, Якутии.
"Лохматый полк" начали формировать с середины января. Первая репетиция прошла 26 марта.
В День Победы одетые в военную форму и стилизованные костюмы единым строем прошагали врачи, учителя, спортсмены, шахтёры. Под лозунгом "Помним, любим, чтим, гордимся!" колонна стартовала от площади Согласия до площади Весенней. На всём пути участников аплодисментами поддерживали зрители.
Междуреченцам представили "лохматых героев", рассказали о роли собак во время Великой Отечественной войны и продемонстрировали общий курс дрессировки, уточняется в сообщении.
"Немцы нашпиговали металлом": Правнучка Рокоссовского рассказала, как маршал боялся писать жене о серьёзном ранении
Ранее мы рассказывали, что в Удмуртии 101-летняя зенитчица возглавила праздничную мотоколонну в День Победы. Бабуля-байкерша, которую на войне ласково называли Кнопкой, прокатилась по улицам родного посёлка, а потом присоединилась к районному параду.
Выбор редакции
Российский космонавт с борта МКС присоединился к онлайн-шествию "Бессмертного полка"
"Роскосмос" снял с 475-километровой высоты парады Победы в российских городах
"Мясо есть мясо": Немецкий журналист-вегетарианец капитулировал перед пельменями
Чехия решила потребовать с России миллионы долларов компенсации из-за взрывов во Врбетице
На 81-м году жизни скончался оператор Вадим Алисов, работавший с Гайдаем и Рязановым
Комментариев: 0