Люди и питомцы в одном строю: парад в честь Дня Победы с участием домашних любимцев прошёл в Кузбассе

Жители Междуреченска и четвероногие питомцы приняли участие в параде в честь 9 Мая. Видео © Пресс-служба Администрации Междуреченского городского округа

Полк собак стройной шеренгой прошёл в День Победы по улицам Междуреченска Кемеровской области, сообщает горадминистрация. Впервые жители этого населённого пункта в Кузбассе вышли со своими четвероногими питомцами на марш в честь Дня Победы.

Междуреченцы поддержали идею любителей собак — кинологов из Калининграда, которые несколько лет назад провели такое шествие. Позже к акции присоединились собаководы Перми, Омска, Якутии.

"Лохматый полк" начали формировать с середины января. Первая репетиция прошла 26 марта.

В День Победы одетые в военную форму и стилизованные костюмы единым строем прошагали врачи, учителя, спортсмены, шахтёры. Под лозунгом "Помним, любим, чтим, гордимся!" колонна стартовала от площади Согласия до площади Весенней. На всём пути участников аплодисментами поддерживали зрители.

Междуреченцам представили "лохматых героев", рассказали о роли собак во время Великой Отечественной войны и продемонстрировали общий курс дрессировки, уточняется в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что в Удмуртии 101-летняя зенитчица возглавила праздничную мотоколонну в День Победы. Бабуля-байкерша, которую на войне ласково называли Кнопкой, прокатилась по улицам родного посёлка, а потом присоединилась к районному параду.

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