Метеоролог Тишковец рассказал, когда москвичей согреет летнее тепло

Середина наступающей недели в Москве будет по-летнему тёплой, сообщил РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам специалиста, День Победы завершит холодную и дождливую первую декаду месяца. В этот период средняя температура была на полтора градуса ниже нормы, кроме того, месячный лимит осадков исчерпан на 100%.

Синоптики ожидают, что 10 мая антициклон принесёт в столицу малооблачную и сухую погоду.

"Ночью из-за северного ветра ещё прохладно: ноль – плюс пять, а днём воздух уже прогреется до своей климатической нормы: плюс 13–18. Во вторник на фоне высокого атмосферного давления тоже будет солнечно и без осадков, что позволит столбикам термометров штурмовать 20-градусную высоту", — прогнозирует Евгений Тишковец.

Будто извиняясь за холод и дожди в начале мая, начиная с середины среды, 12-го числа, погода будет радовать москвичей. Метеорологическое лето настанет с опережением на две недели. Ночами в среднем будет не прохладнее плюс 7–12, а днём — плюс 19–24, что соответствует многолетним показателям июня, объясняет эксперт.

По его словам, в отдельные дни в небе будут появляться облака, возможны ливни с грозами.

Ранее Лайф писал, что пасмурная погода не помешала пролёту авиации на Параде Победы в Москве. Зрители смогли увидеть почти все типы воздушных судов, находящихся на вооружении ВКС России.

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