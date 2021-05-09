"Мясо есть мясо": Немецкий журналист-вегетарианец капитулировал перед пельменями

Считающий себя вегетарианцем немецкий журналист Даниэль Хинц признался в "лицемерии" из-за своего пристрастия к пельменям. Об этом он написал в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы спрашиваем себя: нормально ли для вегетарианца есть пельмени? Мясо есть мясо. А вегетарианцы мяса не едят", — сказал Хинц.

Автор статьи пожаловался на осуждение со стороны родителей, выросших в Советском Союзе, которые, по его словам, восприняли увлечение вегетарианством как некую болезнь. Вместе с тем журналист констатировал, что, несмотря на свои гастрономические убеждения, не может отказаться от пельменей, приготовленных матерью.

"Спасу ли я мир, если откажусь от пельменей? Я стал вегетарианцем не для того, чтобы якобы бороться со злом. И я пытаюсь привыкнуть к мысли, что не спасу мир, выбивая полную еды тарелку из маминых рук", — написал Хинц.

Журналист-вегетарианец также выразил предположение, что "весь мир не смог бы отказаться от мяса" именно из-за пельменей.

А ранее американская блогерша назвала самые уникальные блюда русской кухни. В её список попали щи, блины, каша, пельмени, а ещё котлеты по-киевски и селёдка под шубой.

Авторы