"Мясо есть мясо": Немецкий журналист-вегетарианец капитулировал перед пельменями
Весь мир, пожалуй, не смог бы отказаться от мяса именно из-за этого блюда, предположил он.
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Считающий себя вегетарианцем немецкий журналист Даниэль Хинц признался в "лицемерии" из-за своего пристрастия к пельменям. Об этом он написал в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мы спрашиваем себя: нормально ли для вегетарианца есть пельмени? Мясо есть мясо. А вегетарианцы мяса не едят", — сказал Хинц.
Автор статьи пожаловался на осуждение со стороны родителей, выросших в Советском Союзе, которые, по его словам, восприняли увлечение вегетарианством как некую болезнь. Вместе с тем журналист констатировал, что, несмотря на свои гастрономические убеждения, не может отказаться от пельменей, приготовленных матерью.
"Спасу ли я мир, если откажусь от пельменей? Я стал вегетарианцем не для того, чтобы якобы бороться со злом. И я пытаюсь привыкнуть к мысли, что не спасу мир, выбивая полную еды тарелку из маминых рук", — написал Хинц.
Журналист-вегетарианец также выразил предположение, что "весь мир не смог бы отказаться от мяса" именно из-за пельменей.
А ранее американская блогерша назвала самые уникальные блюда русской кухни. В её список попали щи, блины, каша, пельмени, а ещё котлеты по-киевски и селёдка под шубой.
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